La última viñeta del Cómic

Las 25ª Jornadas del Cómic "Villa de Avilés" concluyeron ayer con la entrega de premios. El galardón al mejor dibujante nacional fue para Javier Rodríguez por "Historia del Universo Marvel" y el de mejor dibujante extranjero fue para Andrea Sorrentino por "Gideon Falls". "La cólera", de Santiago García, fue elegida la mejor obra nacional y su autor recibió el premio al mejor guionista nacional. Como mejor obra extranjera fue seleccionada "Los estados de Histeria" de Howard Chaykin.

Asimismo, se concedieron varios premios populares. El correspondiente a la prensa gráfica fue para Ricardo Solís, redactor gráfico de LA NUEVA ESPAÑA.

Antes de la clausura los autores, el gallego Miguelanxo Prado y los franceses Antoine Ozanam y Matz, participaron en charlas coloquio y destacaron la importancia de que, pese al coronavirus se mantuvieran las Jornadas del Cómic en Avilés. "Estamos contentos de que pese a la situación actual se pudiera celebrar esta cita, que han seguido a las de La Coruña", señaló Miguelanxo Prado.

El autor, que colaboró en la revista de humor "El Jueves", obtuvo el reconocimiento internacional tras la publicación de "Trazo de tiza". En 2013 obtuvo el Premio Nacional de Cómic con "Ardalén". Es también director, desde el año 1998, del Salón del Cómic "Viñetas desde o Atlántico" de La Coruña.

"El de Avilés es un festival diferente, llevo cuatro años viniendo y es uno de mis favoritos. Aunque es distinto a otras ediciones porque los bares cierran a la una de la madruga", manifestó Matz. "Estoy contento que sobreviva este festival de Avilés porque en Francia se han suspendido la mayoría de las citas relacionadas con el cómic. Mantener estos festivales es un gesto de resistencia", añadió el autor galo. Matz (Alexis Nolent) es autor de más de 30 álbumes de cómic.

"Los autores de cómic tenemos obligación de acudir a los festivales. En Francia, por el coronavirus, sólo se han mantenido los pequeños encuentros. La vida continua , el confinamiento no fue tan difícil porque trabajo en casa, eso es la vida de los autores de cómic", manifestó el también francés Antoine Ozanam. El autor publica en España la obra "Yaga" junto al español Pedro Rodríguez. "Es la historia de una bruja, la gente la llamaba así porque vivía sola en el bosque. Me encariñé con el personaje que vive en una sociedades dominada por los varones", manifestó Ozanam. "Brujas eran las mujeres que no se querían casar, que tenían un amplio conocimiento de las plantas o que ayudaban a otras a abortar", dijo.

El coronavirus, al menos por el momento, no parece una fuente de inspiración para los autores. "Ni el confinamiento, ni la mascarilla voy a usarlo en mis obras, no lo estoy usando ahora. Si la cosa se prolonga durante mucho tiempo no me quedará más remedio que utilizar el asunto porque yo hago cómic realista", afirmó Matz. El francés criticó lo que llamó "la segunda epidemia, la cospiranoia. Esa gente tiene una percepción sesgada del mundo, lo peor es que creen en esas teorías, eso sí lo puedo meter en mis cómic", señaló. Y agregó: "Tengo en marcha varios trabajos. Uno de los proyectos es plasmar la época cuando se vivía sin móviles".

Miquelanxo se mostró satisfecho de que se pudieran hacer las Jornadas de Avilés, una cita en la que, a su juicio, "hay contacto de los autores con los lectores", destacó el gallego. Sobre los efectos del covid-19 en la sociedad española aseguró: "Esto no puede seguir así, tenemos problemas que no son normales", concluyó el autor.