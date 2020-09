Chabelita Pantoja aprueba selectividad y se va para la Universidad

Chabelita Pantoja, Isa como le gusta, se nos va a la Universidad. Tan habitual de las revistas del corazón en los últimos tiempos, es imposible no sentir cierto orgullo y alegría entre los habituales del quiosco rosa por la hija de Isabel Pantoja, que es ya como de casa. "Lecturas" cuenta que la joven (que ya es madre) ha aprobado selectividad (ahora se llama la PAU) y entra en la facultad a estudiar Derecho. "Soy la primera Pantoja que llega a la Universidad", puntualiza Chabelita en la portada, con una pose de marcado estilo intelectual (lleva gafas para parecer interesante) que nada tiene que ver con las que luce cuando anuncia que se va a "Supervivientes" o saca disco. Antonio David Flores sigue a lo suyo, es decir, en su guerra diaria contra su ex, Rociíto, y las amigas de esta, las Campos. A estas les acusa de "avergonzarse" de un hermano secreto que acaba de salir a la luz. Para hermanas, las de Jorge Javier, de las que presume en una foto en la que salen junto a su madre.



Nieta y abuela, Alejandra y María Teresa. Las Campos. "La saga continua" titula "Hola". Han reunido a la hija y a la madre de Terelu para que charlen y hablen "de las polémicas que persiguen a la familia". Algo que ambas deben de hacer habitualmente, en las reuniones familiares. A una de ellas la revista ha decidido enviar fotógrafo (para el que posan en portada en albornoz y toalla blancos) y a nadie más, porque no hizo falta redactor, ya que abuela y nieta "se entrevistan mutuamente". Y cuatro perlas más en portada: la nueva duquesita de la Casa de Alba, Rosario, nació días atrás; Eva González es fotografiada (por enésima vez) tras "las últimas polémicas" (por enésima vez); Paloma Cuevas celebró sus 48 años y el invitado sorpresa fue Enrique Ponce (sin Ana Soria, se entiende); y Ana Obregón sigue muy triste, y no es para menos, a los cuatro meses de haber perdido a su hijo, cuya tumba fue a visitar al volver a Madrid tras las vacaciones.



En "Semana" lucen en portada el nacimiento de Rosario, futura Duquesa de Alba, que posó con sus padres (ella no es consciente de las fotos que se le vienen encima), Fernando y Sofía, al salir de la clínica.La revista desliza que Antonio David Flores tiene "amiga entrañable", Marta Riesco. De momento, el reportaje versa sobre cómo se comportan cuando nadie (eso creen ellos) los ve. Toni Alcántara, el de "Cuéntame", es en realidad Pablo Rivero, de quien ahora se sabe que tiene ya un niño, bastante crecidito, con su marido o pareja, porque tan discreto es el actor que ha echado candado en su vida personal. Es una opción y puede elegir. Como ha elegido Carmen Lomana, que está sola desde que quedó viuda, pero de vez en cuando se echa algún novio. Ahora está "conociendo a alguien", desvela en "Semana", en plena vendimia. Eso sí, el modelo de Lomana para irse a recoger uva ya lo quisieran muchas para una fiesta o un terraceo vespertinos.



"Diez Minutos" aborda el caso de la supuesta amante de Antonio David Flores sin cortapisas y cuenta que este y su mujer Olga están juntos pese a los rumores. La revista ha fotografiado a Ana Obregón en el cementerio, con una tristeza que ni la mascarilla ni las gafas de sol logran ocultar. Y un hueco para las Campos, Carmen Borrego y Terelu, que dicen tener una "relación maravillosa" con ese hermano que ha aparecido de repente. Lo dicho, la saga continua.