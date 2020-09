El estirón de las gemelas de la baronesa Thyssen

Corinna y la Reina Sofía, juntas en Arabia. Lo cuenta la periodista Pilar Eyre en su crónica semanal en "Lecturas", donde asegura que la mujer de Juan Carlos I sabía desde hacía años lo de "esa mujerrrr" (nótese el acento alemán), tal y como la llamaba. En el reportaje se desvela "lo nunca dicho" sobre la relación de ambas. "Lecturas" remata la portada con Toñi Moreno y sus entrevistas, en esta ocasión a Concha Velasco, quien desvela que su amor imposible fue Manolo Escobar; con Rocío Flores, indignada por lo que dicen de que su padre Antonio David se separa de su madrastra Olga; y con una foto de Paz Padilla junto a su marido poco antes de morir.



Las gemelas crecen. Ese podría ser el titular de "Hola", que lleva a su portada una foto de la baronesa Thyssen con sus hijas Carmen y Sabina, ya crecidas y en plena adolescencia. Las tres posan en su casa de Andorra, que Carmen Cervera enseña por primera vez y de paso habla de sus cosas: los cuadros, la exposición en Madrid, herencias, hijos y amores. Y cuanto pildoritas más en portada: Ariadne Artiles, modelo y ahora escritora; Andrés Velencoso se ha echado novia, la presentadora Paula Gómez; Shaila Dúrcal, hija de la añorada Rocío Dúrcal, vuelve a vivir a España; y Natalia Vodianova se ha casado con el magnate de la moda Antoine Arnault.



En "Semana" , dos rupturas y una relación que va viento en popa. La última es la de Enrique Ponce y Ana Soria. El dúo más famoso del verano encarrilla el otoño con ganas y se ha ido de escapada romántica a Francia antes de irse a vivir a Madrid. Entre las rupturas, una que está al parecer en ciernes, la de Antonio David y Olga. Ella se despacha de lo lindo: "He llorado mucho y lo he pasado muy mal". Ha roto una pareja que nació del confinamiento, la de Alfonso Merlos y Alexia Rivas. "Semana" asegura que el verano ha hecho que cada uno se vaya por su lado.



"Diez Minutos" ahonda en el mal momento del matrimonio de Antonio David, que admite que está "distanciado" de Olga. Su mujer ha sido fotografiada por la calle "muy desmejorada" y por lo visto piensa en "replantearse" el matrimonio. Mientras, Rocío Flores no asume un posible divorcio: "Por ahí no paso". Se avecina otoño caliente en la familia, que por otro lado está más que acostumbrada a estar en el candelero. Verano de amor el de Mónica Pont, quien sale según la revista con un empresario mexicano, con el que se fue a la playa. Y una de las clásicas guapas oficiales de España, María José Cantudo, ha sido una orgullosa madrina en la boda de su hijo.