Chábeli reaparece en Palm Beach y cuenta secretos de su familia

"El regreso de Chábeli". Lo anuncia "Hola" a bombo y platillo en la portada de su último número (que se reparte el domingo con LA NUEVA ESPAÑA) y muchos han visto ya a la hija mayor de Julio Iglesias e Isabel Preysler afincada de nuevo en España. Pero nada más lejos de la realidad. Chábeli vuelve a posar para el cuore después de muchos años apartada. A eso regresa. Y las malas lenguas dicen que a hacer caja (saca al mercado artículos de textil de hogar diseñados por ella), aunque no parece que necesite mucho dinero la primogénita de la "reina de corazones". Nunca se sabe. La cuestión es que ella posa a punto de cumplir 20 años de casada para "Hola" en su nueva casa de Palm Beach. Lo hace con su marido y sus dos hijos, el mayor ya es mayor de edad y quiere ser abogado. Y hasta ahí la portada. Más datos, en el interior. La primera plana se completa con Pilar Rubio en un déjà vu: posa en bañador dos meses después de dar a luz y desvela los secretos de su recuperación física. Y no puede faltar Paula Echevarría. La asturiana hace triplete de portada gracias a su embarazo. En "Hola" dicen que "revolucionará su vida".



En "Lecturas" se detienen en la edad, 43 años los de la actriz de Candás para ser madre junto al futbolista Miguel Torres. La revista (los sábados con LA NUEVA ESPAÑA) retrata las vidas contrapuestas entre Rocío Carrasco y Rocío Flores. Madre e hija. Hija y nieta de la malograda Rocío Jurado. La primera está a punto, dicen, de perder su casa por una deuda de su marido Fidel Albiac. La segunda estrena nueva casa: se muda a un pisazo de 250.000 euros con su novio. Como ambas se llevan mal la hija no tendrá intención si fuera necesario de acoger a su madre. Mientras, a Diego Matamoros y Carla Barber se les acabó el amor.



La nueva casa de Rocío Flores es también portada en "Semana", que son los que desvelan el valor del piso al que se va a vivir con su novio. Anuncio de boda, el de Cecilia Gómez, bailarina y para más señas ex de Fran Rivera, y Marcos Vricela, cirujano y ex de Sonia Ferrer. Y entrevista para Jesulín de Ubrique, quien dice que en su matrimonio ha tenido diferencias con su mujer, María José Campanario. ¿Y quién no?



En "Diez Minutos" Paula Echevarría cuenta que está de diez semanas embarazada y que tiene un antojo que se podría decir que es el de todo el mundo, haya o no baby en camino: "Estar tranquila". El piso de Rocío Flores también se cuela en portada, aunque la página es casi entera para Toñi Moreno. La presentadora estuvo un tiempo separada de su pequeña hija Lola y ahora ha vuelto a tenerla en brazos. Gran noticia, para ella.