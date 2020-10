Enrique Ponce graba un dueto con Julio Iglesias

El culebrón del verano se solapa con el del otoño en el quiosco rosa. Cuando todavía el dúo Enrique (Ponce) y Ana (Soria) no se ha asentado e integrado en el mundo del colorín, en las portadas irrumpe otra historia llamada a animar muchas tertulias y a entretener largas tardes de lectura de sofá: el intento de asesinato de Josep María Mainat a manos de su mujer. La historia promete y mucho.



Pese a todo, "Hola" va por libre y la considerada "biblia rosa" patria prescinde de ambos temas, que sí ocupan la portada del resto de publicaciones. La revista vuelve a consagrarse esta semana a la prole de Isabel Preysler: la pasada fue Chábeli y esta, Tamara. La hija del malogrado Carlos Falcó y la "reina de corazones" ha solicitado oficialmente el título de Marquesa de Griñón que llevará en sustitución de su padre. Por ello da una entrevista a "Hola", descrita por la revista como la "más impactante y emotiva". En portada, Tamara posa vestida en plan otoñal, en una foto de medio cuerpo y dice que toda vía no se cree que el título haya sido para ella. "Mi padre no me lo dijo, pensaba que había escuchado mal", espeta la ahora famosa cocinera. "Hola" destapa un nuevo noviazgo, el de Claudia, hija de Bertín Osborne, y José Entrecanales, de la acaudalada familia de empresarios. Además, toca mirar a Leonor de España. La Princesa de Asturias está a punto de convertirse en toda una quinceañera y es momento de revisar su pasado y ver qué le depara el futuro. Por lo pronto, y si el coronavirus lo permite, uno de sus próximos cometidos será visitar Asturias para entregar los premios a los que da nombre con su título.



"Lecturas" se embarca en la complicada aventura de explicar "todo lo que ocurrió" en casa de Mainat. El titular va a acompañado de una foto del productor y antiguo humorista de "La Trinca" en su boda con Ángela Dobrowolski, detenida por intentar asesinarlo cuando descubrió que él quería divorciarse. La revista lo tendrá complicado porque la madeja se enreda más cada día que pasa con nuevos actores y tramas. Cuenta "Lecturas" que la Reina Letizia pasa página y "corta con el pasado". Lo basan en que esta ha prescindido de la bodega de su suegro, el Rey Juan Carlos, del cirujano plástico y de los coches de lujo. Dicho así parece que la asturiana llevaba el bisturí en el bolso, no se bajaba del Ferrari y el Porsche, y era capaz de tomarse un plato de berzas con un Vega Sicilia o regar un cachopo con un supertoscano. Y nada más lejos de la realidad. "Lecturas" completa portada con dos personajes televisivos: Marta López, que "llora" por todos los insultos que han sufrido ella y sus hijos; y Carlota Corredera, que se hipoteca para construir "su casa ideal".



En "Semana" Corredera también va a portada y dice que está en la etapa "más serena" de su vida. Le vendrá bien para afrontar con serenidad los plazos de la hipoteca. La revista desvela que Ana Soria y Enrique Ponce se han alquilado un pisazo en Almería, frente al mar. Es un ático y hasta ahora era secreto. Mudanza también en el clan de las Campos. La pequeña, la hija de Terelu, Alejandra, se va a vivir a un piso por el que pagará 1.800 euros al mes, una cifra nada despreciable para una veinteañera, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los de su edad en España tienen que acumular unos tres meses de suelo para alcanzarla.



"Diez minutos" resume en portada el culebrón del otoño: un intento de asesinato, una escort, una rusa€ El "caso Mainat" lo tiene todo para que una portada triunfe en el quiosco. Más si al lado va el culebrón del verano y con noticia. Enrique Ponce acaba de grabar su disco. El torero incluye un dueto con Julio Iglesias. La revista se ocupa también de Belén Esteban, quien cogió unos kilos en verano que ya ha perdido y ha decidido compartir la fórmula con el resto. Muy maja ella. Y de bautizo se han ido María Lapiedra y Gustavo. Pero no han pisado la iglesia. Su hija Mía ha recibido el "sacramento" en plan pagano.