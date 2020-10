Mario Conde vuelve a cortejar

Mario Conde no pierde el tiempo. Y además del gran trabajo y desvelos que le deben de quitar sus empresas y problemas judiciales tiene tiempo para el amor. El exbanquero vuelve a cortejar y ha sido descubierto por "Hola" con su nueva pareja, Adriana Torres Silva, que es Marquesa de Casa Mendaro. De Conde se dijo a principios de año que preparaba boda con su novia de entonces, pero por lo visto no ha sido así. En la foto de portada se le ve con gesto de caballero: besando la mano de su amada. Ella está con el brazo apoyado en la mesa y una gran sonrisa a medias entre el rubor y la felicidad. Todo amor. Como el que quieren expresar Enrique de Inglaterra y Meghan Markle, que han posado en Estados Unidos y se trabajan a pulso el apelativo de "príncipes de América".



Pero para verdadera princesa, Leonor. Ella es oficialmente Princesa de Asturias y en esta tierra ha "reinado" en los últimos días por su estilo, saber estar y saber hacer. "Hola" tiñe su portada de azul asturiano (el de la bandera del Principado), color del fondo de un gran retrato de la hija de los Reyes durante su discurso en la ceremonia de los premios "Princesa". El "gran momento" de Leonor, titulan en la revista, que incluye también una foto de la Reina Letizia seguida de la Reina Sofía y la Infanta Irene para destacar el "orgullo y la emoción" de toda la familia en Oviedo. "Hola" se reparte los domingos con LA NUEVA ESPAÑA.



Leonor y su reciente visita al Principado, donde cumplió con sus deberes como heredera de la Corona y dio muestras de que conoce muy bien con su papel, se cuela en todas las portadas del quiosco rosa, donde halagan su seguridad y su belleza ("Semana"), el difícil momento por la pandemia ("Diez Minutos") y destacan la tensión con la Reina Sofía. Esto último lo dice Pilar Eyre en su crónica semanal en "Lecturas" (que se reparte los sábados con LA NUEVA ESPAÑA). La revista entrevista a la televisiva Melissa y al estilista Josie, quien dice que "mataría" por entrar en el armario de las Campos. Además, Toñi Moreno habla con Shaila Dúrcal, quien lamenta: "He gastado mucha vida sufriendo".



"Semana" ha fotografiado a María Patiño y Mila Ximénez juntas por la calle. La primera "se vuelca" con la segunda, que se recupera de un cáncer. Lucía, la hija de Malú y Albert Rivera, se ha ido a pasear con sus ilustres papás. Tal acontecimiento salta a la portada de la revista junto a una foto de una maltrecha María Teresa Campos, quien pide que la dejen en paz.



En "Diez Minutos" se acuerdan de Carmen Sevilla, desde hace varios años ingresada en una residencia. La revista reconstruye su día a día. Kiko Rivera se fue a la tele y contó que sufre depresión y que fue infiel. Y Paula Echevarría ha desplegado globos azules para contar al mundo que el bebé que espera será niño. El padre, el futbolista Miguel Torres, sonríe al lado de la asturiana, que está por la labor de contar minuto a minuto la evolución de su embarazo para deleite de sus fans, que son legión.