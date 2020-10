La Pantoja se va a cantar al desierto marroquí

En poco sitios le quedaba a Isabel Pantoja por cantar. Ahora se estrenará en el desierto, si es que no lo había hecho ya. La tonadillera más famosa de España lo va a hacer el próximo 26 de junio en Dakhla, Marruecos, porque allí se casa su hija Isa-Chabelita. Lo anuncia esta última en la portada de "Lecturas", donde abunda en detalles de su futuro enlace con Asraf Beno. Su hermano Kiko-Paquirrín y su hijo serán los padrinos en una boda que promete ser todo menos discreta. Otra de las cantantes referentes de España, María Jiménez, está de gira con su nuevo disco, que llega tras haber superado una grave enfermedad que casi se la lleva. De ahí que le diga a Toñi Moreno: "Pienso resucitar cada vez que me muera". En la portada reservan sitio también a Tom, que dice que Melyssa le decía "que se quería matar" y él tenía "miedo". Ambos son o fueron concursantes de "La isla de las tentaciones", esto para ponerlo en su contexto. Y en unos días, el 31 de octubre, la Princesa Leonor cumple años, 15 ni más ni menos. Pilar Eyre destaca en su reportaje lo poco que se conoce de la vida de la heredera en comparación con la de su padre a la misma edad.



Si se conocía poco de la vida de Georgina Rodríguez, "Hola" le ha puesto remedio con un reportaje en el que entra en casa de la novia de Cristiano Ronaldo y entregada madre de sus cuatro hijos. La joven cuenta "su pasión por la familia, sus planes de maternidad y su historia de amor". Todo junto a un amplio reportaje fotográfico en el que Georgina posa, en portada, en albornoz blanco tomándose unos espaguetis con tomate, que para eso reside en Turín. La revista desvela que Enrique Ponce es reacio y no acaba de poner la firma en el divorcio de Paloma Cuevas. Sus motivos tendrá. Triste despedida a Fernando Falcó, Marqués de Cubas, que murió días atrás. Ello pone de relevancia a dos exmujeres: Esther Koplowitz y Marta Chávarri. "Hola" destaca unas "cariñosas" palabras de la primera y una foto de la segunda, de la que hacía tiempo que no había noticias tras ser una de las "reinas del cuore" en los años 80 y 90. Antonia Dell´Atte habla de la boda de su hijo Clemente, secreta y que ha sorprendido a todos.



En "Semana" abordan también los 15 años de Leonor y sus retos. Y se fijan en María Patiño, "hundida y abatida", para preguntarse qué le pasa. Ana María Aldón y José Ortega Cano son la principal apuesta de la portada. Ella pide respeto para Rocío Carrasco, hijastra de su marido, viudo de Rocío Jurado. Y una exclusiva de una pareja pillada in fraganti, aunque algo se venía comentando: Begoña Villacís corteja con el periodista Rubén Amón. De ello da cuenta una foto en la calle con "pico" y todo.



El amor sonríe a Ágatha Ruiz de la Prada junto a Luis Basset. En "Diez Minutos" la diseñadora cuenta que este le ha enseñado que "hay que mimarlo". Pero no, de momento no hay boda. La revista destaca los "cuerpos de escándalo" que la pareja ha lucido en Canarias. Rosanna Zanetti y David Bisbal han sido padres de nuevo. Inés Sainz, ex Miss España, tiene novio. Y Marta Chávarri repite portada tras el fallecimiento de su exmarido.