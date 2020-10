"Pese a todo, llevamos en el carromato algo que el público te agradece cada noche"

-Cada bolo es un milagro. Sobre todo si, encima, sale bien.

- Que salga.

-Claro. La cosa está mala. Tenemos que viajar con salvoconducto, no sé, como en la época de Mariana Pineda.

- ¿Cómo se lo montan?

-Estrenamos hace un año, en octubre. En marzo la cosa se truncó. Tuvimos que ir aplazando las fechas para este septiembre. En agosto tuvimos la función de El Escorial, así como por arte de magia, y hace un mes empezamos en el Jovellanos de Gijón. Ahora, prácticamente, tenemos una función un fin de semana sí y otro no.

- ¿Y qué han ido viendo?

-Todo depende de la comunidad autónoma. A veces se reduce tanto el aforo de un teatro que no merece la pena salir a escena y te planteas si no te las estás jugando así viajando de acá para allá. Pese a todo, pienso que llevamos en el carromato algo imprescindible que el público te agradece cada noche, al final de cada función.

- Me dicen que el embozo de los espectadores no mola.

-Hay teatros y teatros. En el Jovellanos nos encontramos que las butacas anuladas lo estaban con ese celofán que hacía una sensación de angustia, pero una vez que comienza el espectáculo se me olvida todo. Me da igual actuar para diez que para mil: salgo con la misma intensidad.

- "Mariana Pineda" es la menor de las grandes obras de Lorca...

-Sí, quizá no sea tan redonda como las otras suyas, pero no deja de ser de las grandes: cada una de sus palabras traspasa el escenario y no lo digo solo desde el punto de vista poético. Lorca transporta la fortaleza de esta mujer como si nada.

- La última vez que la vimos fue en "Incendios", allí el peso de la función estaba repartido. Aquí está todos sobre sus hombros.

-Son dos funciones muy distintas en esto que dice usted del peso, pero, en realidad, el peso siempre es compartido. Pasa como en el cine.

- Va, pero Mariana Pineda es crucial.

-Sí, sí. Lo que se representa es su mundo interior en función de los personajes que acuden a ella. Como actriz estás ahí a cien todo el tiempo. En "Incendios" entraba y salía y cuando era personaje tenía que hacerlo al cien por cien, pero desde el frío. En "Mariana Pineda" eso resulta más fácil: no me despego de cada una de las palabras.

- Diecisiete años ya de "Te doy mis ojos" y la película sigue como nueva.

-"Te doy mis ojos" ha transcendido mucho y eso me hace muy feliz. Me llega muchas veces que aquel personaje ayudó a alguien. La siguen poniendo, no sólo en España.