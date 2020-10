No está siendo del todo plácido el debut de Gloria Camila Ortega Mohedano en el mundo de la interpretación. La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano forma parte del reparto de la nueva serie de TVE “Dos vidas”. Una nueva faceta profesional que ha desatado duras críticas por parte de veteranas actrices como Teté Delgado, Marisol Ayuso y Mar Regueras, que han cuestionado sus dotes interpretativas y la han acusado de intrusismo. Ella ha replicado que “se me ha dado la oportunidad, obviamente pasando ‘castings’, que no quiero que nadie se lo tome a malas”.

La familia Rivera-Pantoja sigue irreconciliable. A un lado del ring, Kiko Rivera, que el martes levantaba el teléfono para llamar al programa “Sálvame” para criticar la actitud de su madre diciendo que lo que estaba haciendo con él “no tiene perdón de Dios” y acusando a la tonadillera de no darle el “cariño que necesita en estos momentos”. En la otra esquina, la cantante, de 64 años, que no ha dado una respuesta pública a su hijo y que ha rechazado una suculenta oferta para reaparecer en televisión con una entrevista “amable” que tendría como objetivo una esperada “reconciliación”.

Dieciocho años ha tardado María Jiménez en abandonar el silencio discográfico en el que ella misma se había recluido, para volver con una colección de versiones del cancionero latinoamericano en la que se recrea, como solo ella sabe, en el engaño, los celos y el final del romance. “El amor es muy light; prefiero el desamor para pelearme con las canciones”, explicó la artista trianera en la presentación del disco “La vida a mi manera”, su primer trabajo de estudio desde “Bienaventurados” (2006).

El universo Star Wars vuelve a Disney + con uno de sus mayores éxitos, la llegada de la segunda temporada de “The Mandalorian”, hoy, en la que Mando, acompañado de “el niño”, el pequeño “baby yoda” que se ha convertido en uno de los personajes más idolatrados, continúa sus aventuras por la galaxia. La primera serie de acción ambientada en el universo Star Wars finalizó el rodaje de los episodios de la segunda temporada justo antes del cierre por la pandemia de Hollywood.