Scarlett Johansson se ha casado por tercera vez, en una “ceremonia íntima” celebrada el pasado fin de semana, con el humorista Colin Jost. La ONG “Meals on Wheels” (“Comida sobre ruedas)”, una organización que reparte comida a personas en situación de vulnerabilidad y con la que colabora la actriz, dio la noticia en sus redes sociales y aprovechó la ocasión para pedir donaciones. La pareja se casó en Palisades (Nueva York), en una ceremonia intima y restringida a la que asistieron familiares y amigos, siguiendo las recomendaciones de seguridad por la covid-19. La actriz, de 35 años, se había comprometido con el guionista y actor del popular show de la televisión estadounidense “Saturday Night Live”, de 38 años, en mayo del año pasado, después de dos años de noviazgo.

Nicole Kidman ha prohibido a sus hijas pequeñas, Faith Margaret, de 9 años, y Sunday Rose, de 12, que abran una cuenta en Instagram. La intérprete australiana, de 53 años, lo contó durante una entrevista en el programa de televisión británico “Loose Women”, donde participó de forma virtual para promocionar “The Undoing”, la serie que protagoniza con Hugh Grant. “Reconozco que no soy ninguna experta en tecnología. Es muy difícil para mí monitorear todo lo que hacen con ella, estar atenta a lo que podrían publicar o no. Así que no, no voy a dejar a mis hijas estar en Instagram”, ha declarado la actriz. “Creo que muchos padres en mi situación dirían lo mismo”, reflexionó

Brad Pitt y Nicole Poturalski han puesto punto final una historia de amor, que apenas ha durado tres meses. Según el programa de noticias “E! News”, la pareja se separó hace varias semanas y su relación nunca llegó a ser seria. Los rumores sobre el romance entre el actor, de 56 años, y la modelo, de 27, se dispararon en agosto, después de que ambos fueran vistos juntos en Francia. Los dos fueron cazados por los paparazzi a punto de embarcar en un jet privado, mientras volaban al sur del país, donde pasaron unos días en el Château Miraval. El actor y su exmujer Angelina Jolie son los propietarios de la finca privada y el viñedo, que también fue el escenario de su boda en el 2014.