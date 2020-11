Isabel Pantoja no va a pasar un buen miércoles si se acerca al quiosco rosa y se lleva las revistas para casa. Aunque a estas alturas la cantante fijo que está curada de espantos, sobre todo, de los que tienen que ver con sus hijos Kiko-Paquirrín e Isa-Chabelita. Esta semana es el primero el que la lía y arremete contra su madre, básicamente, por dinero. El primogénito de la cantante quiere la herencia de su padre, el malogrado Francisco Rivera “Paquirri”, y se siente estafado por su madre. Se lo cuenta a una archienemiga de esta, Mila Ximénez, en una entrevista en “Lecturas” que dará mucho que hablar. “Yo no cedí Cantora a mi madre a sabiendas. Firmé lo que ella me pidió”, explica el chico, que posa en portada con la autora de una “demoledora entrevista”, en palabras de la revista. Paquirrín ha mandado a sus abogados que revisen el testamento: “Me temo lo peor”.

Así las cosas en “Semana” titulan que la tonadillera está “hundida” porque su hijo “la quiere mandar de nuevo ante el juez”. La foto es para ella, con las manos cruzadas, junto a otras dos fotos: de Paquirrín de pequeño, en brazos de su padre, y de Paquirrín ya de mayor. La revista también se ocupa de otros temas, como el de otro gran culebrón, el de Josep María Mainat, al que su mujer intentó asesinar, según el productor. En “Semana” cuentan su “vida secreta tras el escándalo”. La Reina Sofía ha cumplido 82 años “fiel a su imagen”. Y al parecer “Cuéntame” ha sido la ruina para Imanol Arias y la revista cuenta por qué.

“Diez Minutos” entra de lleno en la enésima crisis de la familia Pantoja, aunque da otro punto de vista: el de que la nuera, Irene Rosales, puede estar detrás de la maniobra de Paquirrín. La revista explica que este quiere impugnar un antiguo acuerdo económico con su madre. Por Madrid, de paseo y feliz, se ha visto a Rosa López con su novio. En la misma situación se ha pillado a María Patiño, en este caso con su marido, que la apoya en sus horas de bajón.

“Hola” va por libre y del clan Pantoja no asoma una letra en portada. Sí otra gran familia, la del futbolista Álvaro Morata, que posa con su mujer Alice Campelo, en Italia, donde viven y donde nació su último hijo Edoardo. La revista tiene un guiño para la Reina Sofía y sus 82 años recién cumplidos. Y, además, entra en casa de Paula Echevarría, en una especie de reportaje de puertas abiertas del hogar de la artista asturiana, embarazada de su segundo hijo. No falta detalle por ver y escrutar.