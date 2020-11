Beatriz Martínez

“La trinchera infinita” será la película que represente a España en la próxima edición de los premios “Oscar”. Es la segunda vez para el tándem Jon Garaño y José Mari Goenaga (en esta ocasión convertido en trío con la incorporación de Aitor Arregi en la dirección), que ya viajaron a Hollywood con “Loreak” en 2015

Los miembros de la Academia de Cine se han decantado por una de las obras que más reconocimiento alcanzó el pasado año en la temporada de premios: “Concha de Plata” a la mejor dirección y Premio del Jurado en el Festival de San Sebastián y “Goya” a la mejor actriz para Belén Cuesta.

Es también una película que habla de nuestra historia, de la guerra civil, pero desde una perspectiva diferente a la que estamos acostumbrados. El repaso de la dictadura se hace a través de la relación de una pareja que tiene que aprender a vivir mientras él (Antonio de la Torre) permanece escondido y ella (Belén Cuesta) intenta aparentar de cara a la galería que está sola. Una historia de puertas adentro marcada por el miedo. Un relato en clave doméstica e íntima, pero al mismo tiempo de clara denuncia política.

“La trinchera infinita” se ha impuesto finalmente a “El hoyo”, de Galter Gaztelu-Urrutia, y “Lo que arde”, de Oliver Laxe. La película fue adquirida por la plataforma Netflix después de su estreno comercial y tiene previsto lanzarse en “streaming” en Estados Unidos el próximo 6 de noviembre, en una clara apuesta para posicionarse de cara a la campaña de premios. Además, ha tenido buenas críticas por parte de los medios internacionales.

Este año, la ceremonia de los “Oscar” tendrá lugar el 25 de abril, casi dos meses después de la fecha habitual para amoldarse a los nuevos ritmos que impone la pandemia.

Trata la Guerra Civil desde un punto de vista diferente, el de los “topos” que tuvieron que ocultarse del régimen franquista. En este caso, la historia de Higinio abarca más de treinta años, un dato que seguramente sorprenda a los espectadores extranjeros. Además de su buena factura, las excelentes interpretaciones del dúo protagonista, resulta de lo más completa ya que conjuga un marco histórico-político con un relato doméstico.

En los últimos tiempos las películas nominadas en la categoría de mejor película internacional corresponden a autores consagrados dentro del circuito de cine de autor. El trío vasco formado por Garaño, Goenaga y Arregi todavía no tiene una proyección mundial de prestigio (para entendernos, no son Almodóvar ni Amenábar) y sus películas han funcionado de manera más local en España, y ni siquiera demasiado en la taquilla. Larga duración, estilo seco y muchas derivas narrativas que provocan que el tono no sea homogéneo, lo que puede descolocar al público foráneo.