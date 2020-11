El actor Johnny Depp ha empezado a pagar en su carrera las consecuencias de haber perdido el juicio contra el tabloide británico “The Sun”, que le acusó de haber maltratado a su exmujer Amber Heard. Depp ha sido retirado por Warner Bros del reparto de la tercera entrega de “Animales fantásticos”, según él mismo contó. “Os hago saber que Warner Bros me ha pedido que renuncie a mi rol como Grindelwald en ‘Animales fantásticos’, y que yo he respetado y aceptado esa petición”, comunicó la estrella. El Tribunal Superior de Londres dictaminó el lunes pasado que el relato de las supuestas agresiones cometidas por Depp publicado en 2018 es “sustancialmente cierto”, una conclusión que Depp, de 57 años, piensa recurrir por considerar el artículo difamatorio. “La surrealista sentencia del tribunal británico no cambiará mi lucha para contar la verdad”, dijo.