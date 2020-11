Tania Pereira vive en Londres desde hace ocho años, pero en realidad ella sigue habitando los montes del suroccidente asturiano. Pereira nació en Xedré, ese pueblín de Cangas del Narcea que pasó de ser referencia del folk con su noche celta a convertirse en lugar de peregrinación “indie” con el “Prestoso Fest”. En su música están esos dos mundos. Durante sus estudios de Magisterio en Oviedo empezó a tocar con la banda de folk “Brandal”, con la que se subió al escenario del “Prestoso” pero también al del Intercéltico de Lorient (Bretaña). Pereira lanzará en febrero disco en solitario.

–Ha encontrado su sonido.

–Al llegar a Londres empecé a asistir a jam sessions de blues y me animé a cantar. Entonces me empezaron a salir conciertos. Descubrí a los cantautores ingleses y me cambió la perspectiva. A partir de ahí he llegado a un sonido más determinado, he encontrado mi estilo y creo que estoy preparada para sacar un disco con mis canciones.

–El disco debería haber salido en primavera, se retrasa casi un año.

–Esta pandemia lo está retrasando todo. La idea es sacar un single este mes, otro en enero y en febrero lanzar el disco entero.

–Ese primer single será su versión musicada y en asturiano del poema “No volveré a ser joven”, de Jaime Gil de Biedma.

–Tenía una melodía que me gustaba mucho y no encontraba letra. Mi padre, Pedro Pereira, también de “Brandal”, me enseñó el poema traducido al asturiano por Roberto González Quevedo; cuando lo leí, encajó todo.

–Es de Xedré, en Cangas del Narcea, canta en asturiano y vive en Londres, ¿qué encontraremos en el disco?

–Hay dos canciones en asturiano y el resto son en castellano. También me gusta mucho la música instrumental, así que he introducido dos interludios que me permiten hilar las canciones. Podríamos decir que es un disco de folk-rock alternativo, con muchas guitarras acústicas con “delay” y afinaciones abiertas que me permiten crear una música muy atmosférica.

–¿El disco se escuchará más en Londres o en Asturias?

–Si la situación sanitaria mejora, mi intención es moverlo por Asturias. Cada vez que voy me quedo un par de meses. Los planes son volver el año que viene y quedarme en Asturias una temporada larga. En Londres es más sencillo encontrar trabajo, pero quiero mover el disco por Asturias y el resto de España. En Londres lo presentaré con amigos, con la gente que solemos tocar juntos.

–Ha cantado con Marisa Valle Roso y con Víctor Manuel.

–Fue genial. Con Marisa coincidí en una gala en Avilés contra las agresiones sexuales. Quiero hacer más cosas con ella, pero por el momento no hemos podido. Con Víctor Manuel estuve en la Laboral, en Gijón. Su música forma parte de mi vida desde pequeña. Hice una versión de “Luna” y la colgué en internet. Supongo que alguien se la enseñó y le gustó mucho. Tenía un concierto en Gijón y me llamó para cantar con él. Fue una experiencia bastante increíble.

–¿A qué aspira con este disco?

–Sería mucho decir que a intentar vivir de la música, pero sí que aspiro a poder llevarlo de gira por algunas ciudades españolas. Mi deseo es que lo escuche el mayor número de gente posible porque creo que suena muy bien y yo estoy muy contenta. Por ahora empezaremos a difundirlo por las redes sociales, aunque me cuesta un poco porque soy una persona introvertida, pero lo haremos.