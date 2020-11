Dicen que la mejor defensa es un buen ataque. Eso es lo que parece que está haciendo Orianne Cevey, exesposa de Phil Collins, que no ha dudado en airear ciertas actitudes poco higiénicas del compositor de 69 años. Cevey y Collins andan a la greña por el reparto de bienes tras su divorcio. Instalados en la batalla conyugal, la tercera esposa y madre de dos de sus hijos, no ha dudado acusar al músico de no ducharse ni lavarse los dientes durante casi todo 2019. “El hedor de Phil se volvió tan penetrante que se convirtió en un ermitaño”, asegura Orianne.