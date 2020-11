Un viaje idílico en el Transcantábrico, el tren de lujo que recorre el norte España. Así lo presentó la televisión francesa TF1 en un programa emitido el lunes, “El Transcantábrico, un tren para retroceder en el tiempo”. El viaje fue en el tiempo pero también en el espacio. Al llegar a Llanes el locutor del programa dice: “Nuestra tercera parada nos lleva a una vieja ciudad medieval, Llanes, en Cantabria”, y así lo sitúan en el mapa que introduce esa parte del reportaje.

El reportero estaba bien documentado sobre la historia de la villa, pero no sobre su ubicación. “Con sus antiguos muros... ha sufrido muchos ataques a lo largo de su historia. Hay que suponer que fue atacada por los piratas”, explica. En Llanes, en la plaza de Santa Ana se encuentran con Higinio del Río, quien fuera responsable de la Casa de Cultura. Del Río les narra la historia llanisca, el Llanes medieval y ballenero, el punto de observación durante la Guerra Civil.

“Con Higinio vuelven los recuerdos de la infancia”, dice el reportero. El que fuera responsable de la Casa de Cultura de la villa explica que durante la grabación les sugirió un recorrido por Llanes y así lo hicieron. “Hablamos del pasado ballenero, de las murallas, del fuero”, explica Del Río. El paseo se prolongó durante una hora y media con paradas en Santa Ana, en el muelle y en la basílica, “donde también les conté algunas cosas en el interior”, recuerda. Esa hora larga de visita guiada por Llanes se quedó en apenas tres minutos en un reportaje que tiene una duración total de 11,32 minutos y en el que se incluyen paradas no solo en Asturias, sino también en Galicia y en el País Vasco. De hecho, el reportaje se cierra con una vista de la impresionante ermita de San Juan de Gaztelugatxe, en Vizcaya, una pequeña iglesia sobre un promontorio rocoso unido a la costa a través de un puente de piedra y una escalinata de 241 peldaños. Como no podía fallar, las imágenes de San Juan se acompañan de la música de “Juego de Tronos”, ya que es uno de los escenarios de la serie.

Todo se grabó hace algo más de un año, en septiembre del año pasado, recuerda Higinio del Río. Se emitió ayer en la cadena de más audiencia en Francia y una de las televisiones más vistas de toda la Unión Europea. “Es una publicidad tremenda”, se felicita Higinio del Río, que después de tanto tiempo se sorprendió cuando ayer le empezaron a llegar mensajes de emigrantes que le estaban viendo por televisión desde Francia y Bélgica.

“Yo me había olvidado del tema hasta que ayer me empezaron a llegar mensajes de que salía en la televisión francesa. Pensé que era un error hasta que alguien me mandó una foto en la que se me veía en la plaza de Santa Ana”, explicaba ayer el cicerone llanisco de los reporteros franceses.

Inmediatamente, Higinio del Río buscó el programa en internet y se dispuso a verlo. La sorpresa llegó cuando el grafismo y el reportero sitúan Llanes en la vecina comunidad de Cantabria. “No me explico el fallo, me pilló por sorpresa, porque cuando yo estuve con ellos parecía muy claro que sabían que estábamos en Asturias”, dice Del Río, para quien ese error geográfico “no es más que una anécdota” que no arruina para nada el proyecto y la impresionante publicidad que supone para los lugares que salen en el reportaje”.