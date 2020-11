Miley Cyrus ha confesado que después de un año sin probar el alcohol, debido a su operación de cuerdas vocales, ha tenido una recaída: “Tengo que ser honesta y admitir que, como le ha pasado a mucha gente durante esta pandemia, he tenido momentos de mucho bajón. No he estado completamente sobria como me habría gustado, pero ahora he vuelto a la sobriedad y llevo dos semanas sin probar el alcohol”.