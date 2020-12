Hay revuelta en palacio. En el palacio del mundo de cuore, se entiende. “Hola” proclama que Tamara Falcó es la “nueva reina de corazones” y eso significa que ha destronado a su madre, la eterna Isabel Preysler. Aunque está por ver en qué queda el asalto al trono de la benjamina del clan, la revista la lleva a portada vestida de rojo pasión, que para eso está “radiante y enamorada” desde que tiene novio. Mucho le queda por andar a Tamara, pensarán los incondicionales de su madre, dudosos de que Preysler vaya a cederle protagonismo así como así. Una que está de vuelta es otra de las habituales de la prensa del corazón en España, Ana Obregón, quien parece que levanta cabeza tras largos y dolorosos meses por la muerte de su hijo. La actriz dará las campanadas y esta semana habla en “Hola”: “No me veréis como antes, es lo que hay; se trata de mostrar lo que está en el interior”. La revista entrevista también a Lidia Bosch, en tratamiento de un carcinoma en la barbilla.

En “Lecturas” proclaman a bombo y platillo, junto a una imagen de Isabel Pantoja, que saben quién es la “amiga íntima” de la tonadillera, con la que esta reside en Cantora, la finca heredada de su marido Paquirri al fallecer este en la plaza de toros y que ahora le reclama Paquirrín, el hijo de ambos. Pues bien, esta nueva “amiga íntima” fue la que cogió el teléfono a su hija Isa-Chabelita durante un programa de televisión. La identidad, en las páginas de dentro de la revista. “Lecturas” da cuenta, además, del susto de salud de Lidia Bosch, que no es grave; del mal trago de Meghan Markle, quien perdió un niño en verano; y del nuevo estado emocional de la asturiana de Gijón Lara Álvarez. La presentadora da una entrevista y dice que ahora quiere “un amor inteligente”. A sus anteriores novios, entre los que figura el asturiano de Oviedo Fernando Alonso, como que no les sentará muy bien la reflexión de la chica: si los de ahora son amores inteligentes, los de antes, ¿qué erán?

El mercado inmobiliario se mueve. “Semana” cuenta que Jesulín de Ubrique y su familia han decido alquilar la finca Ambiciones. Quieren sacarle rentabilidad y por tanto la alquilarán para “eventos exclusivos”. En portada se cuela también Ana Obregón: “Nunca volveré a ser la misma”. Hay una referencia a Paquirrín y su mujer, Irene Rosales. Esta no gana para disgustos: a las que lía su marido con la herencia familiar se une la reciente y triste pérdida de su padre. Además, los otros hermanos, Fran y Cayetano Rivera, mueven ficha: han ofrecido a Isabel Pantoja un acuerdo privado par repartir los objetos personales de su padre Paquirri.

“Diez Minutos” cuenta, no obstante, que estos “ya no pueden” reclamar los trajes de torero de su padre. La revista lleva a portada una gran foto de una “destrozada” Irene Rosales en el funeral de su padre. Hay reportaje para Lidia Bosch, al salir de la clínica donde recibe tratamiento. Y, cómo no, para Isa-Chabelita, un mar de lágrimas en la televisión: su madre “la ignora” y encima su boda en el desierto marroquí está en el aire viendo los estragos de la pandemia del covid. Seguro que encuentra rápido cómo consolarse.