El huracán Jesé Rodríguez no remite. El futbolista canario es noticia día sí y día también y no por cuestiones futbolísticas, sino por sus episodios extradeportivos. Melody Santana, madre de sus dos primeros hijos Jesé Rodríguez y Neizan Rodríguez, le ha acusado de no cumplir con la manutención de ellos, según adelantó Deportes Cuatro.

"Nunca he llegado a la vía legal, nunca lo ha decidido un juez, pero viendo la inestabilidad actual con mis dos hijos he tenido que poner a Jesé una demanda. Ahora sí lo va a decidir todo un juez. Ya no va a ver más acuerdos entre nosotros", ha informado Melody contra el futbolista, recientemente despedido del PSG y que lleva semanas en Gran Canaria entrenando en busca de un nuevo club. La primera mujer de Jesé puntualizada que "he tenido que estar hospitalizada por vivir estas situaciones. Mi salud se ha visto afectada y solo quiero decir que todo sea justo al final", contó.

A Jesé Rodríguez se le acumulan los escándalos. Su vuelta con Aurah Ruiz, su infidelidad con Rocío Amar, el embarazo de su ex Janira Barm...

Adiós a la vida lujosa en París

El futbolista grancanario, de 27 años, recaló en París en el verano de 2016, procedente del Real Madrid (2013-16). En total, Jesé disputó 18 partidos con el equipo y marcó 2 goles en todas las competiciones, ganando una Ligue 1 (2020), una Copa de la Liga (2017) y un Trofeo de Campeones (2017).

El canario no ha disfrutado de continuidad en el PSG, que lo ha cedido hasta en cuatro ocasiones, primero a la UD Las Palmas (2016-17) y después al Stoke City (2017-18), al Real Betis (2018-19) y al Sporting de Portugal (2019-20).