Daniel Radcliffe lucha por preservar su vida privada y sigue sin querer saber nada de las redes sociales. La estrella que dio vida a Harry Potter no quiere seguir los pasos de sus compañeros Rupert Grint, Emma Watson y Tom Felton, que cuentan con millones de seguidores.

El intérprete desveló los motivos por los que rechaza estar en internet y aseguró que no está para evitar meterse en peleas. “Me encantaría poder decir que tengo alguna excusa intelectual para no tener redes sociales, pero lo cierto es que cada vez que he pensado abrirme un perfil en Twitter al final descarto la idea porque estoy convencido de que si lo hago la gente se despertaría todos los días con noticias hablando de mí peleándome con alguien”, afirmó para añadir que no le gusta la idea de las redes porque sabe que afectarían negativamente a su salud mental.