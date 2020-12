“Entertainment Weekly”, publicación en la que Swift alerta a aquellos que no cumplen las restricciones pandémicas, advirtiéndoles de que “sus acciones imprudentes contribuirán al sufrimiento de los demás y crearán una situación traumática a los profesionales sanitarios”.

Todo comenzó cuando a la cantante, de 30 años, se le preguntó qué opinaba sobre los bares abarrotados en Nashville (Estados Unidos), su ciudad natal. “Esperas que la gente lo respete y entienda que salir por la noche no vale la pena por el efecto dominó que causa”, respondió con preocupación la compositora, que además de protagonizar la portada de la revista, en las páginas interiores posa como una auténtica top model con diseños de Stella McCartney. “Obviamente estamos viendo cómo mucha gente no abre los ojos y no es consciente de esta grave crisis sanitaria, lo que realmente resulta molesto”, subrayó la intérprete.

“Uno piensa inmediatamente en los profesionales sanitarios que están arriesgando sus vidas y, a menudo, la pierden”, añadió la artista, que en relación a los sanitarios afirmó que “si salen de esto, si ven el otro lado, habrá mucho trauma que vendrá con eso. Habrá cosas que presenciaron que nunca podrán dejar de ver”.

La compositora incluso confiesa que ella misma ha tenido problemas al presenciar reuniones de grupos de personas sin mascarilla, completamente despreocupada, en los bares de Lower Broadway, muy cerca de donde reside. Durante la entrevista, la intérprete habla también sobre una de sus nuevas canciones, “Epiphany”, con la que rinde homenaje a su abuelo, que sirvió en la Primera Guerra Mundial.

Según afirma Taylor Swift, el tema establece una clara conexión con las restricciones sanitarias actuales. “Investigué mucho sobre mi abuelo al comienzo del confinamiento por el coronavirus y rápidamente me di cuenta de que está sucediendo una situación traumática en nuestros hospitales, muy similar a la que él vivió”.

Por esta razón, Swift, en su nuevo álbum “Folklore”, con el que ha presentado un documental del íntimo proceso de grabación, ha querido rendir un tributo especial a los profesionales esenciales que están poniendo en riesgo su salud física y mental en plena pandemia por el coronavirus para cuidar a los enfermos en situaciones de enorme presión.

En cuanto a su nuevo trabajo musical, la artista señala que tiene “un sonido diferente para un momento diferente. Durante la cuarentena mi imaginación se ha vuelto salvaje y este es el resultado de mis caprichos, sueños, miedos y reflexiones durante ese periodo”. A la cantante norteamericana la pandemia le ha recordado que nada está garantizado y ha apostado por innovar.