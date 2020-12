Enrique, el nieto de Isabel II, y su mujer, Meghan Markle, acaban de presentar una nueva demanda contra la Associated Newspapers, empresa editora de los diarios “Daily Mail” y el dominical “The Mail on Sunday”, a la que tienen declarada la guerra por publicar informaciones que, afirman, son falsas y atacan su privacidad. Después de que el dominical asegurase el pasado mes de octubre que el príncipe ya no tenía contacto con la Marina Real tras su salida de la familia real británica, decidieron demandar al citado medio el pasado 27 de noviembre por lo que aseguran que se trata de una información falsa. Con esta nueva denuncia ya suman seis las interpuestas por los duques de Sussex contra la prensa sensacionalista.