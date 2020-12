La cantante FKA Twigs ha denunciado al actor Shia LaBeouf por agresión y abuso físico y mental, asegura este viernes el portal de noticias de famosos TMZ.

La demanda, presentada en la Corte Superior de Los Ángeles (EE.UU.), sostiene también que LaBeouf, que fue el novio de FKA twigs durante algo menos de un año, le contagió a sabiendas una enfermedad de transmisión sexual a su entonces pareja.

"Me gustaría ser capaz de crear concienciación sobre las tácticas que los abusadores usan para controlarte", ha indicado la cantante a The New York Times.

Por su parte, LaBeouf ha dicho a ese mismo diario "no tener excusas" para su alcoholismo y agresividad.

"He sido abusivo conmigo mismo y con todos a mi alrededor durante años. Tengo un historial de hacer daño a las personas más cercanas a mí. Estoy avergonzado de ese historial y lo siento por aquellos a los que hice daño", ha añadido.

La demanda incluye una larga lista de supuestas agresiones y presuntos comportamientos machistas de LaBeouf.

Por ejemplo, FKA Twigs asegura que en 2019 el actor conducía a toda velocidad y sin cinturón cuando la amenazó con estrellarse con el coche si no le decía en ese mismo momento que le amaba.

Justo después, cuando pararon en una gasolinera, LaBeouf, siempre según el relato de la denuncia, la agredió y la tiró contra el coche antes de obligarla a meterse de nuevo en el vehículo para continuar el viaje.

La cantante también se ha referido en su demanda a episodios en los que el intérprete supuestamente la golpeaba hasta dejarla con moratones.

FKA Twigs sostiene asimismo que a Labeouf no le gustaba que mirara o hablara con camareros.

De ahí que mirara al suelo cuando se le acercaban hombres.

La cantante también afirma que LaBeouf impuso reglas de cuántas veces al día tenía que besarle, e indicó que él dormía siempre con una pistola cargada cerca de la cama, por lo que FKA Twigs tenía miedo de ir al baño en medio de la noche por si el actor se despertaba y creía que se trataba de un intruso.

Karolyn Pho, otra exnovia de Labeouf, afirmó a The New York Times que el actor se comportó de manera similar con ella.

FKA Twigs y Shia LaBeouf se conocieron durante el rodaje de "Honey Boy" (2019), cinta escrita y protagonizada por el actor y que, junto a otras películas recientes como "American Honey" (2016) o "La familia que tú eliges" (2019), simbolizaron el intento del intérprete por relanzar su carrera después de unos años muy turbulentos de arrestos, escándalos y adicciones.

Por su parte, FKA Twigs es una de las sensaciones en estos momentos del panorama musical alternativo y su disco "MAGDALENE" figuró en numerosas listas de lo mejor de 2019.