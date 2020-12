Mikel Erentxun: “El silencio habla en mis conciertos tras el confinamiento”

–¿Con qué expectativas llega a este concierto?

–En estos tiempos tan difíciles, tan duros, tan inciertos, la cultura es uno de los primeros segmentos que se condenan. Asturias cerró toda la cultura a las puertas de mi concierto, en noviembre. Es una alegría que se vuelvan a abrir, porque eso quiere decir que las cosas van mejor. Me alegro de que la gente pueda otra vez ir a un cine, a un teatro o a un concierto. Va a ser un recital muy especial, en un año en el que los conciertos fueron a cuentagotas.

–¿Ha cambiado el público de la música tras el confinamiento?

–Las normas de seguridad, tan necesarias, cambian el panorama de un concierto. Aforos mucho más limitados, gente con mascarilla, distancia de seguridad, el público no se puede levantar... Pero los conciertos que he hecho en estos meses me han parecido emocionantes. El repertorio lo he adaptado, con más canciones lentas, que invitan a la reflexión. Son conciertos en los que el silencio habla, y habla con mucha emoción.

–¿Cómo será el de Navia?

–Esta era una gira en torno a mi disco más reciente, “El último vuelo del hombre bala”, pero las circunstancias han cambiado y he adaptado mi repertorio. Es más clásico, abarca todas mis épocas, y variado, quizá las canciones son más reconocibles. He introducido el piano, que es un elemento nuevo que he aprendido a tocar durante el confinamiento. El concierto transitará entre canciones conocidas y no tan conocidas, y sobre todo será un recorrido por todas mis épocas.

–Este disco trata de segundas oportunidades y de esperanza. Encaja con lo que se está viviendo este año.

–Ese es el mensaje del disco. Los directos también tienen carga de profundidad, y hay un par de versiones emotivas de gente que nos ha dejado como Pau Donés.

–¿Hay temas de “Duncan Dhu”?

–Sí, paso por encima de “Duncan Dhu”, siempre acaban saliendo canciones. Por supuesto, las más esperadas, las más clásicas. En tiempos normales soy un poco más “duro” con mi público y me gusta centrarme en mi repertorio en solitario, pero ahora con la pandemia y a las puertas de la Navidad me ablando un poco.

–Cumple 35 años de carrera musical. ¿Qué sensaciones tiene?

–Este año estaba lleno de efemérides: cumplí 55 años, 35 en la música, iba a ser un año muy bonito, pero al final va a ser inolvidable por otras cosas. Cumplir 35 años en la música produce cierto vértigo, por el paso del tiempo; asimilar la edad no es una tarea fácil. Por otro lado, siento mucho orgullo y satisfacción. Yo jamás soñé que la música iba a ser mi oficio, había nacido para ser arquitecto y la música se cruzó en mi camino, y al final han sido 35 años maravillosos, llenos de canciones, experiencia y conciertos.

–¿Cree que la pandemia podrá cambiar el mundo de la música?

–Nada puede sustituir a cantar en directo con el público delante. Eso creo que no va a cambiar nunca.