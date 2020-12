Después de haberse convertido en una de las protagonistas de la semana, Isa Pantoja por fin se ha enterado de todo lo que se está hablando acerca de su supuesto "trío" amoroso con Efrén Reyero y Kiko Jiménez. Aislada y al margen de todo en 'La casa fuerte', la hija de Isabel Pantoja ha podido ver un vídeo con un resumen de todo lo que se ha dicho en estos días acerca de su presunto affaire con el ex de Marta López y con el novio de Sofía Suescun, con los que habría tenido más que palabras en un baño de una discoteca en abril de 2019, cuando ya salía con Asraf Beno.

Muy tranquila, y después de ver las imágenes, Isa ha dado su versión y ha mantenido que "no pasó nada" y que no tiene nada que ocultar, negando que se hubiese liado con los dos o con alguno de ellos: "Esa noche fue un debate de 'Supervivientes' que fuimos a tomar algo. Es verdad que yo me quedé hasta las tantas y no iba en mis mejores condiciones. Pero en el baño no pasó nada y Asraf sabe todo esto". Pese a que en un primer momento la hija de la tonadillera aseguraba que había dormido en su casa, finalmente acabó admitiendo que pasó unas horas en casa de Kiko Jiménez pero que no había ido más allá la cosa. "Una cosa es que yo haya ido a su casa porque estaba muy mal, pero que yo haya dormido es diferente. Yo cuando pasó eso no me acuerdo ni de lo del baño. Estaba superperjudicada. Me acuerdo que Kiko me acompañó en el taxi. Sí que es verdad que fui a la casa de Kiko pero no me quedé a dormir", desveló una Chabelita de lo más nerviosa.

Recuperando la compostura, Isa afirmaba que prefería contárselo ella a Asraf a que su novio se enterase por terceras personas. Una confesión que el marroquí no se ha tomado nada bien pese a que la peruana jura y perjura que no tuvo nada ni con Efrén ni con Kiko, ya que no entiende por qué su prometida no le contó entonces lo que había sucedido esa noche.

Chabelita, indignada, ha aprovechado para dar la "vuelta a la tortilla", sin comprender cómo Asraf no se fía de ella después de dos años de relación. "Me molesta que me dejes como una mentirosa. Sí que te conté que había ido donde Kiko. Solo que no te conté que me quedé un rato porque ya te lo contaré por qué. Aquí no se acaba la historia. Quiero que salgas y le preguntas a él porque me voy a quedar más tranquila. No me gusta que me pongas en duda. Porque me duele", estallaba en lágrimas.

Asraf, afectado, prometía a Isa que iba a confiar en ella, sin saber que poco después Efrén Reyero, en el plató tras ser el nuevo expulsado de 'La casa fuerte', confirmaba que no sólo hubo besos la noche "de autos" sino que además después Isa intentó quedarse con él en su hotel. Algo que el entonces tronista no quiso hacer porque incumplía las normas de su concurso.

Así que, sin duda, todavía quedan varios capítulos de esta sorprendente telenovela, que podría terminar hiriendo de muerte la relación de Chabelita y Asraf.