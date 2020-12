Madonna se hace un tatuaje por primera vez a los 62 años

Madonna es siempre única. Hasta para hacerse un tatuaje. A los 62 años, como dice una de las frases de su famoso tema “Like a Virgin”, se ha tatuado por primera vez –“inked for the first time”–. La diva compartió todo el proceso en su Instagram, desde su primer encuentro con el tatuador East Iz hasta que abandonó el local de Hollywood con la piel ya marcada en un elegante coche antiguo.

Como una de las grandes estrellas del pop de todos los tiempos, Madonna estuvo atenta a cualquier detalle. En una de las imágenes se puede apreciar una figura de la Virgen María, la Madonna, al lado del diseño de un tatuaje de una rosa, uno de los símbolos para representar a la Virgen.

La reina del pop ha llevado a cabo, así, un nuevo cambio de estilo. Después de abandonar su icónico rubio por un rosa chicle, ahora estrena un pequeño tatuaje en la parte interior de su muñeca izquierda. “L R D M S E” es la inscripción con tipografía de máquina de escribir que la cantante ha decidido tatuarse. Cada inicial corresponde al nombre de uno de sus seis hijos.