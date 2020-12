La Princesa Leonor y la Infanta Sofía se han convertido en protagonistas de la felicitación navideña de Zarzuela este año. Y para la misma han elegido una fotografía hasta ahora inédita de las dos hermanas posando en la Casa de la Torre de Somao (Pravia), “Pueblo ejemplar” 2020, con la comarca del Bajo Nalón a sus espaldas. Muros y Soto del Barco se cuelan de esta forma en el “christmas” de la Familia Real que ilustra la portada de “Lecturas” para contar las últimas noticias de Pilar Eyre. Estas son que el abuelo de Leonor y Sofía, Juan Carlos I, no volverá a España por Navidad, según la periodista, y que este se lleva muy mal con Felipe VI. Además, la revista cuenta que Ana María Aldón, mujer de Ortega Cano, se ha comprando un piso “sola” para su hija; y que Rafa Mora y Macarena, dos televisivos, se casan en verano.

Las hijas de los Reyes se cuelan también con su postal de Navidad en la portada de “Hola”, aunque el hueco más grande se lo llevan su tía la Infanta Cristina y su prima Irene Urdangarín. Ambas han estado invitadas en la boda en el exclusivo Saint Moritz (Suiza) de Philippos de Grecia y Nina Flohr. La revista cuenta que fue una ceremonia “privada y sofisticada” en la que Cristina y su hija estuvieron junto al resto de la familia real griega, primos de los Borbón por parte de la Reina Sofía. En portada de “Hola” también se cuelan Esther Doña, quien hace balance de un año triste para ella en el que perdió a su marido, Carlos Falcó, y a su padre por culpa del covid; y Elsa Pataky, quien en Australia disfruta del surf, el sol y celebra 10 años de matrimonio.

Belén Esteban se queja en “Semana” de que lleva cinco meses sin poder abrazar a su madre. Ella y miles de ciudadanos más en el mundo. Cosas de la pandemia. Aun así la “princesa del pueblo” se ha puesto el traje de fiesta y brinda en la portada por un 2021 mejor que el 2020 que se va fuera. Además, Esther Doña también aparece en la revista, pero en este caso porque cuentan que se ha echado un amigo especial “con el que vuelve a sonreír de la mano”.

En “Diez Minutos” se ocupan de las Campos. Al parecer Terelu está enfadada con Lydia Lozano porque esta ha dicho que su hija Alejandra es “muy altiva y no tiene ganas de aprender” en la televisión. Michu, pareja de JoséFernando, hijo de José Ortega Cano y Rocío Jurado, cuenta que su suegro le ayuda “a escondidas” de su mujer Ana María Aldón y de su hija Gloria Camila. Pues a partir de ahora o bien se le acaba la ayuda o bien el torero va a tener un problema con su hija y su esposa por irse Michu de la lengua y encima en portada. Además, la televisiva Marta López habla de Chabelita y de su persecución a Efrén mientras posa en medias y corpiño; y Lourdes Montes, mujer de Fran Rivera, dice no entender que Isabel Pantoja no entregue a su marido las “cosas” de Paquirri.