Fran Rivera ha utilizado sus redes sociales para advertir a todos sus seguidores de lo que está pasando en su Instagram. Y es que el torero ha tenido que hacer frente a una perfil anónimo que le chantajeado y amenazado por no seguirle el juego y se ha dedicado a pasar capturas de las conversaciones que tenían ambos a familiares y conocidos del diestro. Este ha sido el mensaje que ha lanzado, en forma de vídeo, el marido de Lourdes Montes:

"Quiero salir hablando yo antes de que esto se desmadre porque quiero decir que estoy siendo víctima de una manipulación brutal de mi Instagram. Víctima por una persona que no le he seguido su juego y se ha sentido tremendamente ofendida y después de insultos y amenazas ha manipulado Instagram y ahora se lo ha reenviado a muchísima gente con la intención de hacer daño a una familia, aprovechando todo el revuelo. Por qué no pones el mensaje en el que te digo que por favor me dejaras de mandar ese tipo de fotos, me da mucha pena, esto va a ir a manos de mi abogado y la justicia verá si se puede hacer algo o no. Esto es lamentable y es muy triste que haya gente tan sumamente mala y con hacer tanto daño. Se lo han mandado a mi hija, a amigas de mi mujer, a amigos míos. Corta y pega"