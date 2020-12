Si alguien echaba de menos el rostro de Sara Carbonero en el periodismo deportivo puede alegrarse, a medias. La periodista vuelve a un espacio dedicado al deporte pero no la veremos: ficha por Radio Marca y se encargará de una sección que arranca el próximo mes de enero. El espacio de Carbonero se llama "Que siga el baile" y se emite dos días por semana las 17.00 horas. "Una sección que comenzará en enero y que será mi pequeño rinconcito para 'cambiar el mundo, hablar de más o enredar un poco…", explica ella misma.

"Fue volver a España y sentir que me apetecía volver a estar en contacto con los medios de comunicación, y la radio me parece un sitio mágico", dice la periodista, muy emocionada con la nueva etapa que le toca vivir. En una entrevista con motivo de su fichaje, también ha hablando de su paso por Oporto, donde se mudó con su pareja, Iker Casillas. Una decisión muy criticada porque ella tuvo que dejar su trabajo y allí no ejerció como periodista. Ahora, a su vuelta a España y también a los medios, asegura no arrepentirse de nada y vuelve "cargada de fuerza".

Su experiencia con el cáncer

Carbonera también ha respondido a preguntas sobre su enfermedad. Recuperada de un cáncer de ovario quiere normalidad el tema. "Le pasa a mucha más gente de lo que pensamos pero pensamos que a ti no te toca", explica. Y saca una lección: "he aprendido que todos somos más fuertes de lo que pensamos".