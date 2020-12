Ellas son como el turrón del Almendro, siempre vuelven a casa por Navidad. “Hola” lleva al quiosco rosa una portada clásica, puramente navideña que para eso este jueves es Nochebuena. En la misma no podían faltar las hoy por hoy referentes del mundo del cuore patrio: Isabel Preysler, la reina de corazones, y su hija Tamara Falcó, la llamada (según los entendidos en estas cosas del colorín) a sucederla en el trono virtual del glamour y saber estar. Basta ver cómo hija y madre sostienen con delicadeza la copa de cava y brindan con los seguidores (que son legión) del quiosco rosa, mientras lucen estupendas sus vestidos de fiesta y unas sonrisas comedidas, que para eso este es año de pandemia. La noticia es que ambas enseñan las reformas de la nueva casa de Tamara en un “año de tristezas y alegrías”. La portada se completa con tres noticias almibaradas, muy navideñas: Gianluca Vacchi y su mujer presentan a Blu, su hija; Paloma Cuevas habla por fin de otra cosa que no sea su divorcio y cuenta que su “verdadera ilusión” es una colección de moda que prepara; y Cecilia Gómez y Marco Vricela se casarán en junio.

En “Lecturas” prefieren no disfrazar la realidad y aunque sea Navidad la portada no es como para lanzar cohetes. Chabelita Pantoja hace pública su preocupación por su madre: “Me da miedo que no tenga ganas de vivir”. Mientras, Fayna, antigua concursante de “GH”, de los capítulos de la Prehistoria, cuenta su divorcio de Carlos “El Yoyas”, a quien conoció en el programa y con el que sufrió de lo lindo (basta ver el apodo del chico): “La primera vez que me dio una paliza mi hijo de tres años intentó defenderme”.

En “Semana” dan el notición de la semana: Susanna Griso se separa. Llevaba 23 años con Carles Torras, también periodista como ella, pero se les acabó el amor. Isabel Pantoja habla en portada para decir que tiene la conciencia “muy tranquila”. Y Paloma Cuevas hace doblete: en este caso han descubierto que se escapó “de forma secreta” para ir hasta México.

En “Diez Minutos” vuelven a la carga con el “caso Pantoja” y la reclamación que hacen los hijos mayores, Fran y Cayetano Rivera, a la cantante de los objetos de Paquirri, su padre. Anuncian demandas en enero y avisan: “Isabel Pantoja está contra las cuerdas”. Mientras, dos parejas disfrutan del amor: la veterana de Sandra Barneda y Nagore, que están “muy bien, intentando disfrutar de la vida juntas”; y una nueva, la de Sonsoles Ónega, que corteja con un arquitecto gallego, divorciado como ella.