Los trucos para ser el más guapo de la videollamada en familia por Nochebuena

¿Y quién no quiere salir favorecido, con el guapo subido o, como poco, sin ojeras, arrugas o la temida papada? No se trata de salir perfecto, sino curioso, que esta no será una videollamada cualquiera, de las muchas hechas durante el confinamiento, sino la de Navidad. LA NUEVA ESPAÑA ayuda a sus lectores a lucir estupendo con unos cuantos consejos sencillos.

“Lo básico, lo importante es cuidar la luz, la iluminación”, sentencia la esteticista Nerea Álvarez. “Y no hay que olvidar de cuidar el espacio donde uno se coloca”. Esta profesional de Soto del Barco asume que no todo el mundo es experto en imagen, pero asegura que hay trucos asequibles para lucir bien en la pantalla. “Hasta dónde arreglarse depende de uno mismo, de lo que le guste, pero lo mínimo hay que hacerlo”.

La luz.

Es lo más importante. Nerea Álvarez aconseja buscar un espacio luminoso y colocarse frente a la ventana, de forma que la luz dé a la cara de frente e ilumine el rostro. “Si la conexión es de noche, hay que buscar una lámpara y enfocarla al rostro, no de lado ni de abajo. De frente a la cara”, advierte la esteticién. Un fotógrafo profesional tendría un aro de luz, pero como no es el caso –aunque ahora hay a la venta dispositivos caseros baratos y prácticos para montarse en casa el estudio propio–, hay que buscar remedios a mano, como por ejemplo la misma linterna del móvil o una lámpara que haya por casa. Otro truco: colar folios blancos sobre la mesa. Ayudarán a iluminar el entorno y la cara.

Posición del móvil, el ordenador o la tableta.

“Hay que colocarlos la altura de los ojos”, sentencia Nerea Álvarez. “Debemos mirar a la ventana o la puerta, hacia la luz, y la pantalla ponerla frente a la cara. O un poco más arriba. ¡Nunca por debajo!”, advierte. El motivo: que si se enfoca desde abajo la protagonista absoluta será esa papada indeseada que no se quiere ver ni en pintura. Para el selfie, pues lo mismo: recto o un poco elevado. También es importante la sujeción: “Es necesario tener un soporte fijo, nada de sostenerlo con la mano”. Para elevar la tableta o el ordenador siempre están los socorridos libros o una caja. Para el móvil, más vale colocarlo en un soporte o apoyarlo contra algo para que se esté quieto.

Maquillaje.

Esto va en función de gustos. “No es cuestión de aparecer como una puerta, muy pintadas. Además, no estamos de fiesta, sino en casa y este 2020 no es tampoco como para celebrar mucho”, opina Álvarez. Pero algo hay que retocarse. La esteticista sotobarquense aconseja tener a mano lo básico: un corrector de ojeras. También crema para ocultar las manchas. A partir de aquí, se puede echar una base fluida “que cubra bien”, emplear eye-liner y ocuparse de marcar bien las cejas y las pestañas. “Si la videoconferencia es con más gente y por tanto se lleva mascarilla, lo que más hay que cuidar son las cejas, hay que resaltarlas. Es impresionante cómo marcan el rostro”. No hay que olvidar las pestañas. Y los hombres no deben quedarse al margen. “Hoy en día se cuidan mucho y los hay que se arreglan tanto como las chicas”, sostiene Nerea Álvarez. Para ellos, en plan discreto, hay máscaras transparentes de pestañas: no deben olvidar el corrector ocular.

Pelo.

“Si vamos a hablar con nuestra gente, querremos que nos vean bien. Hay que optar por lo cómodo, pero lo más aconsejable es llevarlo recogido”, concluye la profesional.