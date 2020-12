Los famosos abren de par en par las puertas de su casa por Navidad. Este año de covid más que nunca, ya que el mensaje es “quédate en casa”. Pues ellos aportan su granito de arena a la causa. Ahí está Chábeli Iglesias, en la portada de “Hola”, que ha dejado entrar a los fotógrafos en su hogar de Miami, donde recibe junto a su marido y sus dos hijos. Los cuatro posan al lado de un gran árbol de Navidad en una imagen clásica de la revista. Lo que cuentan es lo de menos: en este caso la hija mayor de Julio Iglesias e Isabel Preysler explica que su hijo se va a la Universidad y ella se ha hecho empresaria. Otra casa, esta más cerquita, es la que ofrece conocer “Hola” en el último número del año: la de Antonio Banderas y Nicole Kimpel en Málaga. La novia del actor es la encargada de enseñar “el fabuloso ático” que ambos comparten. Para rematar la portada, tres de azúcar con el “baby boom” del famoseo patrio: Ana Boyer y Fernando Verdasco, Blanca y Borja Thyssen y María Pombo y Pablo Castellano. Todos están ya en casa, cómo no, con sus recién nacidos.

Portada navideña también la de “Lecturas” para despedir este 2020: el protagonista es Jorge Javier, que posa con uno de sus perros. Y es que el presentador televisivo no tiene pareja con la que posar. Él mismo lo reconoce: “Mi vida amorosa ha sido mi gran error”. Además, no falta Chabelita/Isa Pantoja, que ha estado en “Cantora” visitando a su mamá, allí confinada no por el coronavirus sino (más bien) por los escándalos y ataques de su primogénitoPaquirrín. La nota amarga de este dulce quiosco rosa la pone Antonio David: “Lecturas” habla de un “nuevo escándalo” de infidelidad.

En “Semana” apuestan a caballo ganador para lucir su última portada: Leonor. Al parecer, cuentan, la Princesa de Asturias se ha ofrecido a su padre para ayudarle en el mal momento que le están haciendo pasar aquellos que no quieren la Monarquía. La hija de los Reyes y heredera de la Corona es una de las principales apuestas de Zarzuela para poner las cosas en su sitio. “Ya le han dicho que este año tendrá que dar otro paso al frente”, titulan. Vania Millán, modelo, tiene nuevo novio y lo presenta durante un brindis navideño. Tamara Falcó acaba 2020 feliz al lado también de su novio. Y como la benjamina de Isabel Preysler tiene ganas de vivir su amor en libertad se ha comprado un piso. Pero como tardan tanto en darle las llaves, cuenta la revista que se ha alquilado otro de momento. Cuando el amor aprieta…

En “Diez Minutos” no hay tregua y tiran de guerra mediática: la de Antonio David con Jorge Javier. El primero pone al segundo de vuelta y media y le dedica frases como que “su síndrome es estar demasiado arriba y pensar que no va a caer nunca”. La revista cuenta que la visita de Chabelita a Isabel Pantoja no fue todo lo tranquila que se supone: la tonadillera la habría echado de casa. Además, Marta López se estrena como actriz y casamentera, con una aplicación móvil para ligar. Y por Candás lució embarazo Paula Echevarría. La actriz tiene ya una considerable barriga y con ella se ha paseado por los lugares más guapos de su pueblo natal.