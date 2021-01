En los últimos días, Mayka se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la actualidad rosa, después de que el programa 'Viva la vida' asegurase que la concursante de 'La isla de las tentaciones' había empezado una relación con el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois. Además, según varios "testigos", la murciana habría sido vista de nuevo con Tony Spina paseando por el centro de la capital en actitud romántica y sin mascarilla. Una noticia sorprendente, puesto que el "affaire" que la rubia mantuvo con Gonzalo Montoya mientras el italiano estaba en "La casa fuerte" precipitó el fin de su breve noviazgo con Tony.

Cansada y enfadada, Mayka ha respondido a todos los rumores en su canal de Mtmad y, una a una y sin perder la sonrisa, ha desmentido tanto su relación con Courtois como su encuentro romántico con el ex de Makoke.

"Estoy impactada. Se me relaciona con un jugador de fútbol, dicen que tengo una relación con él. En qué cabeza cabe esto. Lo flipo, me hace hasta risa. No tengo ninguna relación con él, no me he liado con él, no tengo nada con él", comenzaba asegurando Mayka que, tajante, ha desmentido que empiece una relación con nadie de la noche a la mañana: "Yo tengo que conocer a la persona, no empiezo una relación así como así. Es mentira. No entiendo nada". Molesta porque "son acusaciones muy graves que pueden hacer daño a muchas personas, pueden perjudicar mucho a personas que no tienen nada que ver en esto también por la otra parte", la murciana ha exigido saber de donde sale esta información que, en sus propias palabras, no tiene ningún tipo de base.

Además, y tras las críticas que la acusan de ser una cazafamosas, Mayka ha señalado molesta que "estoy soltera y puedo hacer lo que me de la gana, no tengo que dar explicaciones a nadie. No oculto a mis parejas y si estuviese con él no me importaría decirlo". "Que es que si quiero fama, que si quiero dinero, que si soy una oportunista... He tenido oportunidad de hacerlo y no lo he hecho ni lo voy a hacer", ha asegurado, antes de "zanjar" el tema de Courtois, del que la murciana afirma que "no voy a volver a hablar más".

Sin perder la sonrisa, la televisiva ha confesado que "no estoy en buen momento porque son demasiadas acusaciones en mi contra. Tengo amigos y me da igual el género y si me paseo con un chico ¿ya tengo que estar con él? Me lo tomo a risa porque sino me hundo. Estas cosas me hacen daño".

Además, y con la relación con Courtois desmentida, Mayka ha pasado a negar que diese un paseo romántico por el centro de la capital con Tony Spina y sin mascarillas. "En ningún momento he paseado por la calle con él y menos sin mascarilla. Coincidimos en un lugar de copas y hablamos como dos personas adultas que dejan una relación porque no nos habíamos visto desde que salió de 'La casa fuerte'. Hablamos de lo que teníamos que hablar entre nosotros. Él está al tanto de lo de Sevilla, de que dejé de ir a defenderle a las galas, de que me desencanté y para seguir una relación para nada prefiero dejarlo. A él le pasó lo mismo. Lo hablamos y luego cada uno se fue a su mesa y no hay más", ha desvelado.

Por último, y tras haber sido vista con Gonzalo Montoya, Mayka ha querido dejar claro que "somos amigos. Nos llevamos bien. Seguimos teniendo contacto por redes sociales y no voy a dejar de hablarle".