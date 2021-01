La Policía Local de Marbella, en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía, ha paralizado este sábado un evento que se celebraba en el Centro Comercial La Cañada y al desalojo del mismo debido al exceso de aforo, y al nulo mantenimiento de la distancia social que impone la pandemia del coronavirus, según ha informado el Ayuntamiento de Marbella en un comunicado.

Los agentes del orden contaron con la cooperación del centro y de la empresa organizadora del evento, que consistía en la presencia de los Reyes Magos de Oriente a quienes daban vida Kiko Rivera, Omar Montes, Luis Rollán y Fani, concursante de La Isla de las Tentaciones. El encuentro, curiosamente, se promocionaba como un evento sin público.

Este incidente era rápidamente difundido por muchos usuarios y clientes del centro comercial a través de las redes sociales, compartiendo imágenes y vídeos en los que efectivamente se podía comprobar la importante aglomeración de personas en torno al evento.

Omar Montes ha querido explicar lo sucedido a través de un vídeo que ha publicado en su cuenta oficial de Instagram. En él, el cantante explica que acudió al evento "de forma desinteresada" para llevar alegría a los niños, que, en un principio, solo iban a ser veinte, tal y como explica Montes. "Subo del parking y veo que había unos pocos niños y demás y nos dijeron que iban a cerrar el centro comercial, pero no lo hicieron. Y , claro, había gente que estaba comprando y cuando nos vieron a Kiko y a mí, fliparon, como que vinieron todos a donde estábamos nosotros. Y de cumplirse todas las normas y todo, claro, la seguridad no podía parar a toda la gente y creo que eso fue el problema", ha explicado. "Yo no quiero echar la culpa a nadie, pero al perro mas flaco las pulgas más gordas. Siempre lo mismo, como que yo tengo la culpa, como que yo he hecho la fiesta, cuando yo simplemente he ido por la cara a dar regalos a los niños y a animarles un poco por la pandemia esta, para que estén felices y no se queden sin Reyes Magos".