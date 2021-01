Cristina Pedroche no sólo protagoniza la Nochevieja por su vestido, también por lo que cobra. Tras su intervención este año con un vestido manta que se convirtió en mascarilla a medianoche, la colaboradora de televisión no ha dejado de recibir comentarios. Por la indumentaria -hay opiniones para todos los gustos- y por lo que cobró esa noche. Pedroche embolsó el doble que su compañero, Alberto Chicote.

Ante tanta especulación sobre su caché, Pedroche contó que ingresó 60.000 euros por las Campanadas en Antena 3.

"No lo hago por ganar o no ganar. Tengo un contrato de cadena y, si las hago o no las hago, yo gano lo mismo, que también es importante recalcar este tema", explicó la madrileña en la Sexta. Para ella, lo importante de esa noche es que la gente se lo pase bien. "A mí lo que más me llena son todas estas fotos, los Tik Tok, que la gente se lo pase bien... Yo lo hago por esto, simplemente por eso".

Pedroche cobra 60.000€ mientras que Chicote cobra 30.000€ por hacer el mismo trabajo, durante el mismo tiempo, en la misma cadena, al dar las Campanadas.



¿Esto es igualdad? — LAURA (@Laura_Lopez_Paz) 1 de enero de 2021

La explicación del vestido de la Pedroche

Cristina Pedroche, que ha dado las campanadas junto al cocinero Alberto Chicote en Antena 3, ha lucido un diseño con dos piezas: primero un abrigo que simula un edredón deconstruido y después un micro vestido joya, ambos de Pedro del Hierro.

Inspirándose en una mascarilla, Nacho Aguayo, director creativo de los diseños de mujer de Pedro del Hierro, ha creado un vestido joya "que se sujeta al cuerpo con un colas de ratón que simulan las tiras de las mascarillas", ha explicado.

"Cristina quería llevar luz y esperanza a todos los españoles", ha añadido Aguayo, quien considera que confeccionar este diseño es una "oportunidad para homenajear a todos los que se han quedado en casa".