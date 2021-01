Carmen Luengo, a la conquista de Milán

Carmen Luengo finalizó sus estudios el pasado junio y siempre ha querido dedicarse a crear. “Desde que era pequeña me gusta idear ropa y objetos; también me interesa mucho el mundo del arte”, explica la joven, hija del diseñador Marcos Luengo Azpiazu, y de su esposa, Verónica Blanco. Carmen, igual que su hermana Teresa, creció entre hilos, bocetos y pasarelas. “En el corralito ya hacía cosas con los cordones y las telas que se encontraba”, señala su padre. “Claro que me fijo en el trabajo de mi padre y le admiro, pero busco mi propio estilo y quiero dedicarme a esto por propio convencimiento”, indica la joven, primera española elegida por el centro florentino para enseñar sus trabajos en Milán, a los que da estos días los últimos toques en el estudio de su padre, en Oviedo.

Las propuestas no se darán a conocer hasta que se muestren en la pasarela, pero está claro que el verde de Asturias, las montañas, los paisajes y el traje típico de la región saldrán a la pasarela milanesa reinterpretados en modelos llenos de detalles como chapas metálicas y adornos realizados por Marcos Luengo, tío abuelo de Carmen, que también ha colaborado con sus piezas en otras colecciones del diseñador nacido en Grado, psicólogo y autodidacta en el mundo de la moda. No es el caso de Carmen, que antes de estudiar la carrera en Florencia pasó un año en el departamento de moda de la Real Academia de Bellas Artes de Amberes, donde se graduaron, entre otros, Ann Demeulemeester y Dirk Van Saene. También se formó en joyería en la escuela Studio Squina de Madrid y en la Central Saint Martins de Londres. “La naturaleza está representada en la colección por los antiguos trajes tradicionales de Asturias que eran utilizados por los campesinos en los pueblos de montaña, ricos en materiales bordados con piedras preciosas de la región y trabajados meticulosamente a mano”, explica Carmen Luengo, exalumna del Colegio Internacional Meres.

“La defensa de la naturaleza no debe entenderse solo en un aspecto ecológico, sino principalmente en un sentido antropológico, la necesidad de salvarnos”, indica. Los fieltros de lana natural reciclada, sedas finas y tejidos de seda forman parte de las materias primas de unos trabajos realizados artesanalmente “y desde el corazón”, como indica su autora.