Roberto Leal: “Me gustan los retos y me queda mucho por hacer”

–¿Qué es “El desafío”?

–Un grandísimo espectáculo en el que un grupo de famosos se enfrentan a unos retos y desafíos que no se habían planteado en su vida. A algunos de ellos ya los hemos visto en otros “talents” cocinando o bailando, pero aquí los veremos en situaciones muy extremas.

–¿Cómo es la mecánica?

–Son ocho famosos y un personaje invitado cada semana. Y la mecánica es parecida a “Tu cara me suena”. En cada programa los mismos famosos se enfrentan a desafíos diferentes que tendrán una valoración. El ranking irá subiendo y bajando, pero todos llegan a la gran final, algunos con más opciones que otros de ganar. Y luego cada semana tenemos a un invitado que se enfrenta a un reto. Nuestro primer invitado es Pablo Motos y luego veremos a Arturo Valls, a Cristina Pedroche y al Monaguillo, gente que se ha entregado a tope.

–Algunos de los famosos que participan no suelen ser habituales de otros “talents”.

–Es un éxito del programa, pero también de los propios concursantes. Me parece un gesto de valentía por su parte. El show exige mucho de cada uno y que la productora los haya convencido demuestra de entrada que son unos genios.

–¿Puede adelantar algún ejemplo de lo que veremos?

–Puedo decir que veremos a Ágatha Ruiz de la Prada manejando una excavadora.

–¿Y cuál es su papel ?

–Cuando uno presenta un “talent” de este tipo, cuando hay momentos de tensión y emoción, lo que hace es tratar de estar a la altura y cuando hace falta apoyar al concursante, porque hay momentos en que se viene abajo y hay que darle esa palabra de apoyo. Y luego gestionar las emociones.

–Hasta tuvo un pequeño percance...

–Pues sí. No es que quiera dramatizar, pero tuve un problema en la rodilla. Al final me ofrecieron participar en un desafío y a mí me encanta el deporte y me lo tomo muy en serio.

–¿Grabaron en directo?

–Absolutamente. Con ensayos previos lógicamente, pero las pruebas son en directo. La gente de la productora 7 y Acción son unos maestros, y lo demuestran a diario en “El hormiguero”. En un minuto montaban y desmontaban el escenario para la siguiente prueba. Eso me ha gustado mucho.

–Programa familiar, rostros famosos, pruebas espectaculares y usted al frente la noche de los viernes. ¿Es “pole position”?

–Los viernes son días maravillosos para estar en familia frente al televisor, pero en esto de las audiencias al final nadie sabe. Nunca me pongo ni en lo mejor ni en lo peor.

–¿Le queda algo por hacer?

–Llevo poco tiempo en el entretenimiento. Empecé fuerte en 2017, han pasado cuatro años y ahora lo que me planteo es seguir disfrutando. Me gustan los retos y me queda mucho por hacer.