A Bertín Osborne y Fabiola Martínez se les acabó el amor. “Hemos hecho todo lo posible, pero no ha podido ser. La convivencia es muy complicada y también el carácter de los dos”. Lo dicen en la portada de “Hola”, revista presta a repasar los 20 años de relación de una pareja que pasa a engrosar la lista de las muchas del famoseo patrio que no han resistido los rigores del confinamiento ni la presión de vivir bajo una pandemia constantemente. No será la única que sorprenda con la separación en este año recién iniciado. Pero en la portada de la “biblia rosa” de España no hay hueco para más desamor, todo lo contrario. El soltero de oro de Italia tiene intención de casarse: Lapo Elkann, digno sucesor de su abuelo Gianni Agnelli (fundador de FIAT) y la esposa de este, la elegante Marella Caracciolo, se ha comprometido. Joana Lemos es la mujer que ha logrado que el díscolo Lapo dé el paso. La portuguesa es piloto de coches, una práctica que les ha unido. En pleno disfrute de su reciente maternidad está María Pombo, que posa con su hijo Martín para “Hola”. La revista añade otra llamada en portada, sin más aclaración: “La victoria en los juzgados de Cayetano Rivera”.

Igual esto último tiene que ver con la portada de “Lecturas”, donde Mila Ximénez entrevista al hermano pequeño de Cayetano, Kiko-Paquirrín Rivera Pantoja, quien va de “perdonavidas” con su madre. Le cuenta a Mila que la cantante le debe 3 millones, pero que no quiere verla en la cárcel (otra vez). “Lecturas” presta también atención como todas las revistas a la separación de Bertín y Fabiola, y además desvela que Rocío Carrasco ha pedido prisión para Belén Esteban en una denuncia “por revelación de secretos”.

“Asumo la culpa”, señala Bertín Osborne en “Semana”, cuya portada es para la pareja que ya no es tal. Iñaki Urdangarín llega con exclusiva: según la revista le tienen prohibida la entrada en Zarzuela y hablar con sus hijos le ayudó “a superar la soledad”. Fechas tristes para Mayra Gómez-Kemp, que ha perdido a su marido: “Se ha ido el amor de mi vida”.

En “Diez Minutos” cuentan que Nagore Robles y Sandra Barneda inician el proceso para ser madres. Será la primera la encargada de gestar los óvulos de la segunda. En la revista recogen el fin del matrimonio de Bertín y Fabiola. No falta Paquirrín, del que desvelan que debe 47.000 euros a Hacienda. Y confesión de Kiko Matamoros: es cocainómano y sufrió un intento de envenenamiento.