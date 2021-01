El actor californiano Armie Hammer es protagonista de la prensa especializada y de tabloides ansiosos de carnaza. Nunca mejor dicho, pues han trascendido varios mensajes, supuestamente del guaperas de “Call me by your name” y del “remake” de “Rebecca”, difundidos por una internauta en los que este le expresaba a través de una cuenta privada de Instagram sus deseos más sórdidos y caníbales, hablando incluso de “beber sangre”, “comer corazones palpitantes” y masturbarse tras “romperle las costillas”.

Una exnovia del actor, de 34 años, Courtney Vucekovich, ha contado que al susodicho le va el rollo fetichista “amo-esclava”. “Es un ser humano encantador e intenso. Pero una vez que empiezas a hablar con él, es bastante agresivo desde el principio. No violento, sino sexualmente agresivo en la forma en que habla ’’, ha detallado Vucekovich, que también admite: “Es muy cariñoso, te hace sentir muy segura y en la cima del mundo. Luego, poco a poco, se vuelve oscuro y retorcido”.

A este testimonio se suman el de otras supuestas amantes o “gatitas”, como aseguran que les llama, y el de una cuenta alternativa de Instagram que solo seguirían algunos amigos cercanos y en la que al parecer el actor confiesa su adicción a las drogas, el sexo... y un lío con una tal “Miss Cayman”. Hammer tuvo que salir al paso de las informaciones, y más cuando en pleno escándalo se anunció su retirada de “Shotgun Wedding”, la comedia en la que iba a compartir protagonismo con Jennifer Lopez, que, además, es la productora.