Kiko Rivera se ha vuelto a despachar en una entrevista con Mila Ximénez para la revista Lecturas, dejando claro que aunque tiene motivos para demandarla, no quiere meterla en la cárcel: "Mi madre me debe 3 millones de euros", asegura el DJ después de haber estudiado a fondo todo lo que la tonadillera le tiene que dar tras la muerte de su padre, el conocido torero Paquirri.

"Ha sido todo muy complicado. No deja de ser mi madre (...) ¡Ese dolor lo tengo! ¿Sabes lo que ha sido este último fin de año?", pregunta a la periodista un dolido hijo que parece no poder contener las lágrimas. "Desde que tengo uso de razón lo he pasado en Cantora. ¡Es tan duro ser huérfano sin serlo!", sentencia el artista con una frase que contiene rabia acumulada contra su madre por todo lo que supuestamente le ha ocultado.

Sobre cómo se encuentra Isabel Pantoja, el propio Kiko Rivera asegura que pregunta mucho por ella: "mi prima y mi hermana me dicen que está de puta madre, que está más delgada, pero que es normal. Una amiga, en cambio, me dice que está fatal". Él, por el momento, ha borrado su número para intentar no llamarla: "a lo mejor he sido un estorbo entre mi tío y mi madre y es ahora cuando están a gusto".