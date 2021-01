Obegero brilla en la pasarela de París

Si este fuera un año normal, el de ayer habría sido un día de multitudes y abrazos para el diseñador tapiego Arturo Obegero, con sus familiares y amigos bien cerca y aplaudiendo su triunfo profesional. El covid-19 le robó la ilusión de debutar con honores en la Semana de la Moda de París, pero no consiguió restar emoción a una jornada que será memorable en la carrera de Obegero. “Es evidente que me da rabia, porque un desfile es siempre un desfile, es la guinda del pastel, pero hay que ser consciente de la situación en la que estamos. Yo pienso en mi madre, que es enfermera, y creo que no nos podemos arriesgar solo para que alguien vea una prenda en persona”, respondía ayer a LA NUEVA ESPAÑA desde la capital parisina, poco antes del estreno oficial del vídeo-desfile en el que por primera vez mostraba su colección “Puro teatro”.

Obegero subraya que, pese a la distancia y a tratarse de un evento virtual, ha recibido estos días mucho cariño de la gente: “Claro que me llega el apoyo, sobre todo de Asturias y de Tapia. Casi me pongo más nervioso por ellos que por mí”. También percibe el apoyo de la crítica, ya que en los días previos al desfile ha ido revelando detalles de su colección y las sensaciones, dice, no pueden ser mejores: “La respuesta está siendo muy buena; toca cruzar los dedos”.

De entre todas las opiniones que le han llegado, Obegero destaca la de un estilista al que admira y que le felicitó porque su propuesta introduce una nueva silueta, ya que una de sus señas de identidad son los pantalones de cintura alta. “Me dijo que era arriesgado, algo clásico pero a la vez muy innovador”, comenta el asturiano.

Con “Puro teatro”, Obegero ha querido contar cómo se ha sentido en estos nueve meses de pandemia, que coinciden casualmente con la andadura de su marca personal, además de aportar fantasía, como antídoto a una realidad llena de desigualdades y de incertidumbre política y económica. “El mundo se ha convertido en el escenario más grande, y todos actúan en él para lograr atención y validación. Siento que estamos en la jaula más hermosa, que se llama vida, una prisión de terciopelo”, apunta el creador. De terciopelo como el de las cortinas que se despliegan en los teatros de medio mundo y que él reutiliza en sus diseños.

“Puro teatro” incluye artículos de su colección permanente, “Palmira”, junto a prendas nuevas como el top “Dulce”, que recuerda a un caramelo y homenajea a su gran referente, Cristóbal Balenciaga, o la bufanda “Marga”, que envuelve como una serpiente el cuello del modelo. Una de las prendas más llamativas es el top “Volker”, en rojo sangre, que incluye unos enormes lazos “que hacen un guiño” a las prendas de alta costura.

El vídeo-desfile de Obegero dura algo menos de dos minutos y emula una función teatral. “Es un vídeo casero, hecho entre amigos, no tengo el presupuesto de Louis Vuitton”, bromea el tapiego. No siguió su emisión en directo y prefirió desconectar un rato durante el periodo posterior al estreno, para luego acudir a la agencia con la que trabaja para seguir con la difusión, fundamentalmente telemática por la pandemia, de su proyecto.

En Tapia su estreno fue muy seguido y en las redes sociales hubo un goteo de felicitaciones y halagos a su talentoso vecino, del que se aplaude su “valentía” y “creatividad”. Todos compartieron el orgullo por los éxitos del tapiego.