Hace tan sólo una semana que Bertín Osborne y Fabiola Martínez hicieron pública su separación matrimonial, pero en estos siete días no han cesado las especulaciones acerca de los motivos de la ruptura, el patrimonio que tendrían que repartirse ahora e, incluso, la existencia de un supuesto hijo secreto del cantante con una joven rubia sevillana con la que habría llevado una doble vida en los últimos tiempos. Numerosos comentarios que han hecho que tanto el presentador como la venezolana, dolidos e indignados, estallen.

Bertín, más sincero que nunca, ha querido desmentir en Instagram las informaciones que sobre ellos se han publicado en los últimos días y, de paso, dedicar a Fabiola unas preciosas palabra que demuestran el amor que todavía siente por la madre de sus hijos Kike y Carlos, llegando a asegurar incluso que, como no va a encontrar a nadie igual a ella, no va a buscar más.

"Queridos amigos, nuestra separación es bastante aburrida, así, que, por favor, no le busquen tres pies al gato porque, nuestro gato tiene cuatro, siempre ha tenido cuatro y siempre tendrá cuatro", ha comenzado un Bertín dispuesto a dejar las cosas muy claras. "Ahora le toca el turno a las especulaciones económicas de nuestra separación. No es mi intención crear polémica, ni corregir a nadie, pero creo que sería bueno para todos y especialmente para la profesión periodística, dar las noticias veraces y contrastadas", ha señalado el cantante, antes de aclarar que su "patrimonio" no es tan "cuantioso" como se podría pensar: "Tanto la casa de Madrid, como la de Marbella son alquiladas. NO SON MÍAS. La finca de Sevilla, sí. Tengo el patrimonio que tengo, trabajando como un burro desde hace 45 años porque no me han regalado nada".

Enfadado, ha querido negar las informaciones que apuntan a que en su separación habría problemas en el terreno económico y ha confesado qué es lo único que le ha pedido Fabiola tras su ruptura: "Antes de casarme, cuando le pedí matrimonio, me contestó poniéndome una condición: "Quiero separación de bienes". Me lo exigió ella. Yo, la verdad, es que no se lo hubiera pedido, pero fue ella la que me lo puso como condición. Ahora, en nuestra separación, Fabiola me ha dicho: "Yo no quiero nada. Soy mayorcita, tengo trabajo, me sé buscar la vida y no quiero nada. Tú, ocúpate de tus hijos. Nada más. Además, me quiero cambiar a una casa más pequeña en Madrid y también te costará menos". Esa es Fabiola". "La mujer más íntegra, independiente y brillante que he conocido", ha asegurado Bertín, convencido de que no va a "encontrar a nadie igual". Por ello, el artista ha tomado una decisión que no ha dudado en compartir con sus seguidores: "No voy a buscar más. Me "corto la coleta" como los toreros y me dedicaré a mi trabajo, a mis hijos, a mis amigos y a mis animales y deporte. ¿Lo demás? ¿Para qué?".

Unas palabras tan duras como sinceras con las que Bertín no solo ha desmentido las informaciones que apuntan a desencuentros económicos en su separación, sino que ha confesado dar la espalda al amor tras confesar que nunca encontrará a nadie como Fabiola.

La venezolana, por su parte, ha estallado pero de otra manera. Siempre con una sonrisa para la prensa, Fabiola está cansada de las mentiras que se han publicado sobre su ruptura con Bertín y, dolida, ha decicido no hablar más acerca de su ruptura, acusando la presión mediática que ha tenido que soportar en los últimos días. "No voy a decir nada más. Lo siento mucho. Os he dado todas las explicaciones y nunca es suficiente", ha confesado más dolida de lo que la habíamos visto nunca.