Poco queda por inventar y los famosos ya no saben cómo llamar la atención. Pero “Hola” da la campanada esta semana con su portada. En la cama se ha metido Eugenia Silva con sus hijos, Alfonsito y Jerónimo, fruto de su relación con Alfonso de Borbón. Tal cual. La modelo posa bajo el edredón, más bien el forro de plumas, con sus pequeños vástagos, uno de cada lado, que se tapan media cara y asoman una expresión traviesa. ¿El motivo del tal despliegue hogareño? Que Silva ha cumplido 45 años y se encuentra muy bien, así que quiere dar gracias a la vida públicamente a través de la revista. En “Hola” aparece también Isabel Gemio, en su “primera e impactante entrevista tras la polémica”, entendiendo esta última como el rifirrafe con María Teresa Campos en la tele. Nuevo episodio de la separación de Bertín Osborne y Fabiola Martínez, quienes desvelan los detalles de la misma. Y Vanessa Romero enseña su casa “después de un año difícil y lleno de cambios”.

En “Lecturas” Carmen Borrego confiesa a Mila Ximénez que está “aterrada” y que han recibido “anónimos y amenazas de muerte”. Fabiola espeta que no quiere nada de Bertín Osborne. La revista anuncia que Belén Esteban ha roto su amistad con Antonio David Flores.

“Soy una hija deseada”, proclama desde la portada de “Semana” Isa-Chabelita Pantoja, que no oculta su incomodidad por la que está liando su hermano Kiko-Paquirrín con su madre. De hecho, lo dice: “Ir contra mi madre sería ser una desagradecida. Ella está por encima de todo”. Falta tiene la cantante de algún apoyo, pues “Semana” desvela que Hacienda va a investigar sus últimos años después de todo lo que ha contado. Ana Obregón se deja ver después de unos días tranquilos tras el éxito de sus campanadas en Nochevieja. La revista ha fotografiado a la presentadora y actriz por la calle, con un café en la mano, de paseo y relajada. La guerra ha declarado Rafael Amargo a María Patiño: “Que tenga cuidado. Ella también tiene familia”.

En “Diez Minutos” dan cuenta de un culebrón difícil de entender, el de María Jesús Ruiz y su familia: su ex ha demandado a su padre, al que pide 20.000 euros. Al mismo tiempo Ruiz mantiene un litigio con su ex, Julio Ruz, por la custodia de su hija. María Teresa Campos no se calla y en esta ocasión avisa que no tiene intención de pedir perdón a Jorge Javier Vázquez, con quien tuvo otro problema anterior al de Gemio. Además, la revista ha elaborado un “Informe Pantoja” en el que aseguran que la tonadillera va a vender (por enésima vez) la finca “Cantora”, planea irse en verano de gira a Sudamérica y dar una entrevista en Miami.