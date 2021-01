La Isla de las Tentaciones 3 apenas acaba de arrancar y ya casi se sabe el final. A juzgar por los vídeos que circulan por internet pocas relaciones se mantendrán en pie tras el programa.

La protagonista hasta el momento de la polémica era Marina. De ella se han filtrado una serie de vídeos en los que mantenía relaciones sexuales con Isaac, uno de los tentadores. Ahora también se ha filtrado la reacción de su novio a estas imágenes. "Que mi chica de 5 años me haga esto es como que me clavaran un puñal, ya se dará cuenta", dice Ángel. Poco más queda por saber de esta pareja. O sí, quién sabe. [Quizá te interese: Los padres de Marina levantan pasiones en redes sociales por "guapos y jóvenes"]

En los vídeos que circulan por internet se generan muchas dudas sobre todas la relaciones. Hasta aparece Lara diciendo "No quiero estar con Hugo, te lo juro".

Sin embargo, otro de los bombazos que están por venir lo protagonizan Lucia y Miguel. A ella se le ve en una hoguera diciendo "Que no, que no y punto: se terminó, que se acabó y no aguanto más: he llegado a mi límite". Él parece aparecer en unas imágenes junto a un nuevo fichaje del programa: Fiama, de la primera edición de la Isla.

Lola y Simone, a tenor de los avances del programa, también terminarán por dar rienda suelta a su pasión.

#AVANCE | Lola no puede evitar caer en la tentación 🔥🔥 https://t.co/F5ghPX43hK — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) 29 de enero de 2021

¿Habrá alguna pareja que supere la prueba y no caiga en la tentación?