Vuelve un clásico al quiosco rosa, últimamente abonado por sus personajes habituales y con más solera a falta de nuevas historias entre el famoseo patrio, ya que la pandemia ha frenado en seco noviazgos, BBCs (bodas, bautizos, comuniones), escapadas románticas, fiestas y todo tipo de actividad propia del mundo del cuore (aunque bueno, siempre los hay que sacan la patita fuera). Esta semana toca hablar de dos eternas rivales: María José Campanario y Belén Esteban. Enemigas irreconciliables. Después de años tranquilas, cuando parecía que habían enterrado el hacha de guerra, se ha visto que todo lo contrario.

En “Lecturas” dan cuenta del nuevo capítulo de la historia de odio entre la ex de Jesulín de Ubrique, Belén, y la mujer, María José, “Jose” como la llama la primera. Al parecer “la Campa”, como también la conocen, ha enviado una carta en la que llama “lerda y princesita barata” a “la Esteban”. Esta última ha hecho esfuerzos por callarse, pero la cabra tira al monte. Según la revista, la familia del torero apoya a la ex. Todo está por ver. La revista completa su portada con el apunte de que Sara Carbonero e Iker Casillas tienen separación de bienes, y que Sofía Suescuncuenta los “abusos” que sufrió con 14 años.

En “Hola” no han podido resistirse tampoco a la guerra de las mujeres de Jesulín. Optan por dar altavoz a Campanario, que cuenta “las verdaderas razones” que le han llevado a atacar de nuevo a Esteban. Con todo, la reina de la portada es Ágatha Ruiz de la Prada, que cumple un año de amor con Luis Gasset, y por este motivo posan juntos y felices. Basta verlos, serenos, guapos y ella con modelazo de diseño propio como no podía ser de otra forma. Más cosas: Alejandra de Hannover ha dado un paseo con sus mellizos; Pamela Anderson ha vuelto a casarse y ya pierde la cuenta de cuántas veces; Anne Igartiburu habla de su separación (no lleva tantas bodas como la vigilante de la playa, pero también unas cuantas); y Elena Furiase piensa en septiembre y en Cádiz para su boda.

“Semana” da cancha a Belén Esteban. “Yo estoy curada, cúrate tú de tu maldad”, espeta a Campanario mientras en los juzgados se ve las caras con Rociíto. La revista recoge una última hora preocupante: que Sara Carbonero ha sido ingresada. Su marido Iker Casillas, su madre, su hermana y su amiga Isabel Jiménez no se separan de su lado.

El rostro de ambas mujeres enfrentadas, Esteban y Campanario, preside la portada de “Diez Minutos”. La primera avisa: “Jose, sé por dónde vas; espero que te cures de tu maldad. Lerda tú”. La segunda espeta: “Princesita barata. Pobre Migue, que sigue comiendo de las mierdas que vendes”. Ellas se lo guisan, ellas se lo comen. Mientras, la revista desvela que al recientemente fallecido Riverita, hermano de Paquirri, le ha salido un hijo secreto, que dice que este se lo dijo cuando tenía 8 años. No falta Paquirrín, quien después de dedicarse en los últimos meses a poner verde a su madre (y muchas más cosas), se va por lo visto para “Supervivientes”, un programa en el que ya han participado Isabel Pantoja y su hermana Isa. Todo queda en casa.