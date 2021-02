La polémica por el rótulo de ayer en “La hora de La 1” sobre la Princesa Leonor ha terminado con el despedido del responsable de dichas palabras. Después de que la administradora única de TVE, Rosa María Mateo, pidiera el relevo en el cargo de los responsables, ayer el magacín de las mañanas de La 1 daba por confirmado ese cese.

Casi al mismo tiempo, el trabajador que hizo dicho comentario hablaba en la red. Se trata de Bernat Barrachina, que echaba mano del humor para contar que el despedido es él: “Me han despedido, como al abuelo de Leonor”, expresaba en un tuit que iba acompañado de un vídeo del Rey emérito Juan Carlos I, en concreto de cuando pidió perdón públicamente tras su accidente cazando elefantes en Botsuana.

El tuit, que rápidamente ha comenzado a viralizarse en la red, ha contado con el apoyo de muchos usuarios que le han hecho “retuit”, aunque también con muchos detractores que se han tomado esta broma como una nueva mofa a la corona. Él, por su parte, no ha vuelto a pronunciarse.

“La hora de La 1” comenzó ayer con unas disculpas por parte de su presentadora, Mónica López: “Hoy queremos pedir disculpas públicamente. RTVE lamenta profundamente lo ocurrido y mantiene, evidentemente, su compromiso con el respeto a las instituciones del Estado. Además, se ha relevado de sus cargos a los responsables de esta equivocación”.

Las reacciones no se hicieron esperar. Compañeros en TVE como Xabier Fortes expresaron su opinión sobre lo sucedido: “Tiene 15 años, no se le puede mezclar en un rótulo informativo con los ‘episodios’ de su abuelo por ir a estudiar al extranjero, algo que además no decide ella”. Risto Mejide ofreció trabajo al guionista: “Queremos gente como tú” dijo en su programa.