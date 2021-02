Jesús Ortiz, padre de la Reina Letizia, se jubila tras medio siglo dedicado al mundo de la comunicación, devoción profesional que heredó de su madre, Menchu Álvarez del Valle, y que transmitió a su hija Letizia. Ortiz (Oviedo, 1949) se sirvió de su perfil en una red social para anunciarlo: “Bueno: pues ya oficialmente jubilado. Me preguntan que por qué paso a la reserva si estoy bien. Y contesto que porque hay que dejar sitio a los demás. Y vale, sí: porque necesito un poco más de tiempo para mi familia y mis cosas”, escribió el suegro del Rey Felipe, que además cambió la descripción junto a su fotografía: “Desde 1969 en el oficio de comunicar. Me he jubilado de mi relación laboral, pero no de mi profesión”.