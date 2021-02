ÚLTIMA HORA España suma 20.849 nuevos contagios por coronavirus y 535 muertos desde el viernes

La emotiva entrevista póstuma de Pau Donés en 7 frases para el recuerdo: "¿Por qué no me puedo quedar un poco más a disfrutarlo? Eso me da tristeza" "En estos días me pego unas lloreras de la hostia. Llorar es una demostración de valentía, de que no tienes vergüenza de mostrarte como eres. Tengo ganas de reír, de llorar… pero sobre todo de vivir ahora en este momento"