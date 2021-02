Es uno de los discos más esperados del año y por fin hoy se conocerá íntegramente. C. Tangana presenta “El Madrileño”, un trabajo en el que hay rumba mezclada con bachata, bossa con funk carioca o un corrido que no lo parece. El autor mantiene que buscaba “un álbum transgeneracional que impactase en la cultura española” y reconoce que “podría haber sido un esperpento”, pero el resultado , presume, “son 14 ecuaciones y no falla ni una”. Por ahora, tres de los cortes que ya se han publicado encadenaron tres números uno seguidos.

El disco es un salto mortal hacia todas las músicas hispanas. Con colaboraciones que van del Niño de Elche a José Feliciano, pasando por Andrés Calamaro, Jorge Drexler, Kiko Veneno, Elíades Ochoa y Toquinho. Eso sí, hay quien apunta que se echan de menos más mujeres en el ilustre listado de invitados a la fiesta, en la que solo aparece la voz femenina de La Húngara.

Sea lo que sea, Antón Álvarez (Madrid, 1990), alias “Pucho”, es decir, C. Tangana, se ha marcado un trabajo que nadie esperaba, ni siquiera él mismo, que ha reconocido abiertamente que nunca habría pensado que el disco más importante y ambicioso de su carrera, hasta ahora, tuviese tanta presencia de baterías y guitarra eléctrica.

“El Madrileño” ya ha sido un éxito antes de salir y como buen castizo hará parada veraniega en Asturias. C. Tangana es el cabeza de cartel del festival Boombastic, que se celebrará en Llanera durante cuatro fines de semana de julio y agosto. Tangana actuará el sábado 24 de julio.

El concierto de C. Tangana será el plato fuerte, pero el festival veraniego, del que ya se han vendido 7.800 de las 10.000 entradas, tiene un cartel en el que no falta de nada. “Son cuatro fines de semana, uno será más urbano y otro más pop, los otros dos serán una combinación de ambos estilos”, explica Marino González, responsable del festival.

El festival ocupará el recinto ferial de Llanera y terrenos adyacentes. Son 60.000 metros cuadrados a los que cada fin de semana accederán solo 2.500 personas, “y a todas se les hará un test de coronavirus a la entrada del recinto”. “Es el primer festival que se programa con el público de pie, lo que esperamos que sea la antesala de recuperar la normalidad”, dice González. La idea es montar un festival de verano de esos para 20.000 o 25.000 personas, pero troceado en cuatro partes y con reducciones muy importantes. Se mantiene todo lo de un gran evento, el cartel y los servicios, pero solo para 2.500 personas cada fin de semana.

Además de C. Tangana pasarán por Llanera Natos y Waor, Beret, Lola Índigo, Bad Gyal, Don Patricio, “Taburete”, Ana Mena. Omar Montes y los asturianos “Marlon”, “Morrigans”, “Muñeco Vudú” y “Staytons”, entre otros. En total son 70 artistas de música electrónica, rap, trap, indie, pop y rock para poner música a buena parte del verano astur entre los meses de julio y agosto.

