Un torrente de pote para Santiago Segura

Tras tenerlos apagados desde final de año, cuando la pandemia precipitó su retiro, Alonso decidió desempolvar ayer los fogones de La Tenada para festejar el rodaje de la película. “No siempre se tiene la oportunidad de tener aquí a gente como Santiago Segura o Leo Harlem. Para nosotros los vecinos es un orgullo”, destacaba ayer la cocinera, que no pudo acercarse a las estrellas del elenco, ultraprotegidos por esto del coronavirus. “Al único que pude ver fue al ‘Cejas’, y no me hizo tanta ilusión”, confiesa.

En total, Alonso sacó “unas 50 raciones” de comida. “No sé cocinar menos cantidades”, dice entre risas esta gran embajadora del concejo, que asegura que el resto del vecindario también se ha volcado con el rodaje: “Les estamos ayudando en todo. No creo que en ningún otro sitio encuentren tantas facilidades como en Illas”.